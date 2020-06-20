迪麗熱巴自爆追求者不止100個？　女神討厭男生扮熟噓寒問暖

迪麗熱巴與黃景瑜主演的劇集《幸福，觸手可及！》即將收官，最近熱巴在接受內地媒體訪問時，解答了不少拍戲與自身的一些問題，竟不經意暴露出「自戀」的一面。

熱巴在劇中飾演一位服裝設計師，經常被媽媽催婚，於是用「有一百多位優質的男生等著我」來搪塞媽媽，如果換作是現實中的熱巴，她自信地表示：「那何止100個，開玩笑！不太好，可能會引起騷亂這樣。」其後熱巴還透露在她看來男性對女性錯誤的溝通方式，不喜歡不熟的男性扮熟與她噓寒問暖。對比起「自來熟」，她傾向於自然與真心的男性，不會有太多小技巧。

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現在的影視劇中，出現不少花旦搭配小鮮肉，或者資深男演員搭配花旦的情況，熱巴在訪問中坦言，拍攝感情戲能接受的最大年齡差，上限是6至7歲，下限在兩歲左右，但熱巴正在與吳磊拍攝古裝劇《長歌行》，92年出生的她比男方大了7歲，可能突然反應過來的緣故，熱巴大笑後立即改口道：「其實比我小一歲，我都會覺得對方是小弟弟這種感覺，所以我覺得小可能真的……看角色吧。」回答得相當嚴謹。

童星出身的吳磊比熱巴小7歲，兩人正在合作古裝劇《長歌行》。（微博@吳磊工作室）

熱巴自出道以來，精緻的外貌與完美的身材一直為人稱道，很快便晉升頂流花旦，但隨之而來也有很多困擾，即使有Cap帽與口罩，也難以遮擋她的美貌，一眼便被大眾認出，根本不能好似普通人一樣行街。因此，熱巴笑言：「很想換張臉出去遊蕩遊蕩」，真是不怕「激嬲」萬千女性。