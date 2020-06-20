劉亞仁《我獨自生活》公開簡約風豪宅　三層高上落樓梯行到膝頭痛

今年將34歲的韓國男演員劉亞仁近日出演真人騷《我獨自生活》，首次公開他居住的三層豪宅，其簡約的設計馬上成為焦點。劉亞仁在節目講到已獨居15年，以前一年搬一次家，而現時的豪宅一住就5年，坦言每天上下樓梯行到膝蓋痛，相當誇張！

劉亞仁的豪宅以白色為主，家居和裝飾等則多為木色，簡約得來又盡顯氣派。三層大屋由一條樓梯串連，打開大門第一層左邊是客廳，右邊則是飯廳及廚房，廚房旁邊更有一間紅酒房，非常寫意。走出玻璃紅酒房，沿着走廊行出去更有一個小花園。不少觀眾都被劉亞仁家的白色梳化吸引住，翻找之下發現來自意大利的梳化定價23,245歐元（約20萬港元），媲美一件藝術品。

劉亞仁的白色梳化定價約20萬港元！（MBC截圖）

點撃參觀劉亞仁大屋一樓：

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走上二樓則是劉亞仁的工作室，擺放電腦及梳化外，亦是兩隻愛貓的主要活動空間。作為明星的愛貓更擁有惹人羨慕的專用洗手間，貓奴劉亞仁可說是照顧得兩位主子非常周到。三樓則是主人房、衣帽間及主洗手間，洗手間正中間擺放了浴缸非常有氣派外，旁邊的毛巾也像酒店一樣摺得非常整齊，像樓盤示範單位一樣。而洗手間更有另一條樓梯連接天台，劉亞仁早上也會上去冥想一番。

劉亞仁兩隻愛貓就連專用洗手間都有，難怪觀眾非常羨慕。（MBC截圖）

按圖睇劉亞仁大屋二、三樓：

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劉亞仁大屋雖然沒有豪裝，可是配合各款擺設顯得非常有品味。大銀幕上的劉亞仁非常帥氣，但《我獨自生活》中的他卻霸氣盡失。他不惜戴上厚眼鏡素顏出鏡外，更意外表現出非常多「甩漏」的一面。除了早上起床找不到手機，要電子手錶幫忙在衣帽間找回外，也因出門前不斷帶漏東西要上落樓梯，他也坦言：「五年來一直上落樓梯，身體受了很多傷，膝蓋也痛，所以現時衣帽間都有雪櫃。」

劉亞仁意外好「甩漏」非常多，自言每天行上行落膝蓋開始痛。（MBC截圖）