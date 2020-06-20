伍詠薇大爆圈中前輩態度差　擺超神似表情：嗰個人好鍾意學五虎

由伍詠薇同林盛斌（Bob）主持的節目《Tiger’s Talk》每集都會邀請劇集《飛虎之雷霆極戰》的演員擔任嘉賓，大談過往趣事。日前他們就請來苗僑偉（三哥）、黃宗澤（Bosco）同吳卓羲（Ron）上節目暢談男人的秘密，不過沒想到最驚人的竟然是伍姑娘踢爆圈中一位扮大牌的前輩！

《飛虎之雷霆極戰》即將踏入結局篇。（劇照）

黃宗澤同吳卓羲在劇中與苗僑偉有不少對手戲，三人私底下其實好玩得。（微博@黃宗澤）

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Bosco同Ron在劇中都與三哥有不少對手戲，兩人大讚三哥是一位好前輩，不但經常「萬歲」，還處處為人着想，不過伍姑娘隨即爆料曾遇過態度很差的前輩：「係嗰時喺我娘家（亞視）過嚟呢邊嘅，咁我唔講邊個喇。唔會教㗎，直情可能係嚟到慢慢講囉，講錯咗再嚟過，你濕晒你嘅事，或者佢會唔到、遲到、失蹤或者八個鐘頭後先返工都係咁樣。」Bob及三位嘉賓都很好奇追問是誰，伍姑娘即講道：「你哋全部都識㗎。（講嚟聽吓？）我講你聽我死梗喇！（即係尚在嘅？）梗係尚在啦！」

Ron見到伍姑娘呢個Chok樣，即時估到係邊個！（YouTube影片截圖）

之後伍姑娘就擺出超Chok的Pose，再對三哥講道：「你五虎有邊幾個？其中一個，但梗係唔係嗰個啦，嗰個人好鍾意學佢（五虎其中一位）嘅，唔講邊個喇！」Ron即時恍然大悟，伍姑娘再補充：「以前好衰㗎，不過而家好好，以前睬你都傻呀，如果見到你哋啲後輩，話知你死，望都唔會望你一眼，我心諗『吓』？」Bob再問道：「係咪兩個字㗎？」伍姑娘聞言反白眼：「死啦今次，人哋冚家嚟打我咁點呀？」

伍姑娘指呢位前輩好鍾意學五虎其中一位。（YouTube影片截圖）

答案呼之欲出：

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雖然伍姑娘沒有指名道姓，但不少網民都認為答案呼之欲出，紛紛猜測她所指的前輩就是江華。現年57歲的江華已經淡出娛樂圈，曾是一線小生的他參演《我和春天有個約會》、《西遊記》、《九五之尊》、《尋秦記》等劇集，一向都被指無論外形與動作都跟劉德華相似，更有人形容江華比劉德華更劉華。2015年江華曾在微博上載了與華仔的合照，兩人的樣貌、神情都有八成相似！

有人形容江華比劉德華更劉華。（微博@江華1119）

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