MIRROR新歌MV偏心姜濤引《造星II》仔怒轟　花姐：唔係第一日講！

ViuTV選秀節目《全民造星》成功打造出男團MIRROR，為娛樂圈及樂壇帶來新氣象。MIRROR本年度首隻派台作品《IGNITED》近日推出，周五（19日）更公開經理人花姐（黃慧君）執導的「Too Hot To Handle Version」一鏡過舞蹈版MV，MIRROR僅以6個Take完成拍攝，相當厲害！可是團體一直被詬病的歌詞、舞蹈及鏡頭分配問題卻未見改善，引來一眾鏡粉（MIRROR粉絲）感到不滿，認為有偏心之嫌，紛紛留言批評！事件愈演愈烈，連曾經與MIRROR並肩作戰的《全民造星II》參賽者也替過去的戰友感到不值，在個人社交平台開火。

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《全民造星II》決賽因原創曲《山下見》闖出知名度的Hugo（丘凱雄）在限時動態對鏡粉喊話：「點解對住一個咁垃圾嘅營運仲可以唔嬲？」他又寫道：「我真心唔知佢哋團單（團體單曲）係做乜！不如你哋拎晒覺得『你認為』有市場價值嘅成員單飛算啦！無謂喺到磨人！」他重申自己並非鏡粉：「只係戥呢12條仔唔抵！」10強之一的JJ（范卓言）亦不點名批評：「團嚟講你都算搞得失敗，團嘅意思係齊上齊落，唔係要個團嚟做乜？一啲團隊意識都冇學人搞團。」

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記者就事件向MIRROR經理人花姐查詢，未發問完畢她似乎已預料到記者的來意，對於鏡粉們投訴歌曲分量分布不均，她習以為常地說：「呢樣都唔係第一日講！」花姐續言：「我冇嘢回應，我做返自己嘢！等出咗Funky版大家再討論呢件事啦！我好清楚自己做緊咩！」當記者追問另一版本是否會較平均時，花姐就說不會再回應；至於MIRROR接下來的演唱會等計劃，花姐就算等全部細節定下來才會公布。