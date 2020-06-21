攬錫熱情舊照再被翻炒　彭慧中感無奈：係正常禮儀

彭慧中（Phoebe）昨日（20/6）現身將軍澳電視城出席《Big Big shop感謝祭》節目節錄。講到網上購物，Phoebe就話非常方便慳時間，「其實我嘅日常生活嘅日用品及衫褲鞋襪都係上網買，只係撳幾個掣，跟住幾日後呢就會送到嚟我屋企。有時候因為太過方便，就會買下買多咗嘢，不過買咗返嚟我有個習慣，就會成日着，咁樣我會覺得抵返晒。」

Phoebe承認讀書時，個性很野性。（葉志明攝）

對於在英國讀書時的熱情舊照再度曝光，Phoebe大感無奈，更表示：「其實啲相係我喺參選港姐嘅時候已經曝光過，嗰啲都係舊相。（呢批相是否令你落選原因？）講真我當然唔知道實際有冇影響到，我諗點都一定有少少影響嘅。（相中見到你俾男仔錫又攬，大家係咩關係？）全部都係朋友嚟，因為其實外國人攬攬錫錫都好正常，當然大家唔係嘴對嘴啦，而家我見啲喺外國讀書嘅朋友，大家見面都會攬然後跟住錫面，呢啲都係一啲正常禮儀嚟啫。（見到呢啲相再度被翻炒，會否覺得討厭？）都會㗎！覺得Po嚟Po去都係同一樣嘅嘢，咁我希望有啲新嘢！可能佢哋太回味我嘅歷史，佢哋唔需太懷念我嘅過去。（網民覺得你好野性？）係呀！我都幾Wild㗎！嗰陣時讀書嘅時候都幾開心，講真而家人大咗，我緊係唔會做呢啲咁嘅嘢啦!」

Phoebe對於熱情舊照再度曝光，大感無奈。（葉志明攝）