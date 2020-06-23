初入樂壇被狠批三年內會消失　龍小菌聲淚俱下：做唔難 放棄先難

現年32歲歌手龍小菌12年出道至今8年，由一位寂寂無名的街頭「蒙面歌手」，憑鏗鏘悅耳動人歌聲簽約經理人公司，成功打入本地樂壇，並於首屆首個頒獎禮《新城勁爆頒獎禮2012》中，成為新城勁爆新登場女歌手，她與葉文輝（啤梨）合唱的歌曲《暗算》一曲，獲得新城勁爆合唱歌曲的獎項前途無限。

攝影：梁碧玲

拍片：陳順禎

場地：《奔之食堂》

小菌認為人生只有一次機會，坦言要她放棄音樂夢比死更難受。（梁碧玲攝）

但隨著網絡平台開放，很多人都會知道身處現今香港做歌手，想殺出一條血路並不容易，因為市場太小競爭大，樂迷接觸音樂渠道寬闊，港人不需局限只聽廣東歌，本土音樂創作就更加難站穩陣腳。一些創作歌手眼見廣東歌市場漸變萎縮，面對生活逼人，為了生計無奈向現實低頭，被迫轉投其他行業，放棄自己理想。

小菌憶述踏入歌壇辛酸史時，不禁悲從中來。（梁碧玲攝）

小菌加入樂壇8年期間受盡他人白眼，而且工作量一直不多，自言性格樂觀的她，縱然面對逆境，過程飽歷辛酸，卻沒有選擇一走了之，反而為圓夢選擇留低，講起心中鬱結，她心仍然激動：「曾經有啲前輩佢寫文章，講三年內都唔知再見唔見到龍小菌呢個人，又或者有啲前輩喺佢哋自己嘅演唱會度戴住我嗰個面具唱歌，喺網上面亦會有好多對我嘅評擊同負評，你問我行呢條路難唔難行？我覺得唔難，因為我鍾意做呢件事，我都好努力做自己嘅音樂，要我做唔難，要我放棄先難。」

有時候，小菌亦覺得對母親有太多虧欠，認為自己孝道責任。（梁碧玲攝）

講起追夢，小菌聲淚俱下訴說：「就算口袋冇錢都好，你唔能夠冇理想，因為人生得一次，如果你放棄咗呢次機會呢，就算你搵到幾多錢都搵唔返，其實我好好彩，我屋企人一路都好支持我，容許我去搵自己嘅夢想，咁當然我都有內疚嘅時候，會自責自己攞唔到錢返屋企，相信做藝術呢一行嘅朋友都會面對同樣嘅困難，但就算我宜家投身飲食業都好，我都會一路去做創作。」

小菌沖飲品一樣掂。（梁碧玲攝）

消潔一樣掂。（梁碧玲攝）

追夢還追夢，龍小菌亦懂得為將來打算，而最近亦增添一個新的身份，就是升呢做老闆娘，全因她最近與好友合資經營台式餐廳，雖然首次進軍飲食界，但她絕無偷懶，邊做邊學由食材的品質控制，以至到樓面送餐做清潔，凡事都親力親為做到足，相當落力，她笑言：「其實我宜家格價真係叻咗好多，自己本身都鍾意食嘢，咁所以我好希望，我覺得好食嘅嘢，人客都覺得好食，呢個係最重要，而且客人鍾意你，佢哋先會願意繼續幫襯你。」

上菜都要做埋。（梁碧玲攝）

小菌雖然是老闆之一，但都會幫手執頭執尾，招呼客人。（梁碧玲攝）