早前傳出前落選港男Alex(麥凱程)於去年底疑參於社會運後被拘捕,並自動向無綫投案,結果遭到無綫即時「雪藏」,暫停所有工作,連有份主演劇集「降魔的2.0」宣傳活動都被「失蹤」。Alex眼見自己失勢,只好執包袱遠走老家法國,遠離是非地,最後亦遭無綫除名。今日(22/6)Alex在IG貼出一張日食照,亦有感而發:「新開始……Time to move forward. Stand up for yourself.(是時候向前走,為自己站起來。)」亦獲得很多網民留言支持加油。

IG暗示有新發展:是時候向前走。(IG:le_mak)

AlexI 於去年底疑參於社會運後被拘捕,自動向無綫投案,結果遭無綫雪藏。(IG:le_mak)