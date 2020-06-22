【那些我愛過的人】5-10集靠演員撐起　之後進入劇情泥沼

《那些我愛過的人》頭十集播畢，5-10集明確交代幾條感情線，但因全劇有25集之多，劇情一拖再拖，遲遲未入當年車禍的重點，進入TVB多年來沒有改變的愛情劇樽頸位，究竟套劇仲有冇得救？

圍繞著三人的感情線終於交代清楚，但好像拖了太多時間。（《那些我愛過的人》截圖）

《那些我愛過的人》進入第三個星期，劇情亦開始帶入當年車禍的真相，這是一部不純粹的愛情劇，幾條愛情線甚至有錯綜複雜的重疊，方書文（連詩雅飾）與Sabrina（陳自瑤飾）的過份親蜜；姜子優（蘇皓兒飾）、朱嘉炳（顧定軒飾）及莫宇謙（李任燊飾）的三角關係；方樂汶（黃翠如飾）與姜煜誠（林文龍飾）的矛盾之愛，第5-10集將所有感情線都放上枱面，雖然仍然有點拖，但尚可以接受。

蘇皓兒在劇中十分搶鏡。（《那些我愛過的人》截圖）

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如果說頭第五集是平平無奇的介紹出場，這五集便是完整交代劇情故事的章節，而且一些動人位也開始出現，包括姜煜誠決定為女兒而重拾生命的意義、古希晨（馬貫東飾）幫書文執屋、方樂汶責怪自己是天煞孤星等，未到令人驚呼，但至少看出是有誠意舖排。接著下來，後五集的劇情可能會進入一個樽頸位，鑑於劇集有25集，沒可能很快地交代當年的車禍，所以相信之後五集會慢慢加強各人之間的關係，包括第十集預告的醫療所持刀事件，還有方樂汶與姜煜誠之間的第三者，三個年輕人之間又會發生一些爭執，總之將幾條感情線加強描述，其實都是佔時間的套路。

陳自瑤都係一個神秘角色，佢同書文究竟咩關係？（《那些我愛過的人》截圖）

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雖然預測未來五集可能是會比較老土，但這部劇集勝在有一點是平時TVB劇不具備的條件，就是演員們的新鮮感。蘇皓兒、連詩雅、顧定軒和李任燊當然是其中的表表者，尤其是蘇皓兒憑此劇基本上成為了網民們的新寵女神，有讚無彈，是劇中的人氣代表。林文龍、黃翠如兩位主角也是闊別了觀眾兩年，而首次揹重飛的馬貫東更是令人讚嘆，當然角色設定上注定他是戲份比較出位的一人，但馬貫東的演繹的確比起在《愛·回家之開心速遞》更成熟。

其實講多啲單車禍會仲吸引。（《那些我愛過的人》截圖）

所以，雖然劇情上會走入TVB的慣用愛情劇套路，但演員的確仍然可以保持追看性，暫時留住觀眾，頭第五集的收視有25.9點，相信5-10集的收視不會差太大，不過若要突破，其實15集後便要呈現當年車禍的畫面，如果只談情，這部劇本也沒有太多的愛情共鳴位，絕對不足夠觀眾撐足全劇。