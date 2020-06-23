那些我愛過的人│黃翠如陳自瑤為連詩雅慶生　搵名廚特製健康蛋糕

不少藝人因為合作拍劇日對夜對而成為好友，在TVB熱播劇《那些我愛過的人》中飾演姊妹和閨蜜的黃翠如、連詩雅（Shiga）和陳自瑤（Yoyo），亦因此而成為密友。連詩雅下星期32歲生日，黃翠如和陳自瑤提早為她慶生，而貼心的翠如，深知Shiga平時為keep fit食得好清淡和健康，特地找來名廚Tony Wong為她度身訂造特製的無麩質低糖低卡路里蛋糕。

黃翠如與陳自瑤為Shiga提早慶生。（IG圖片＿Shi_ga）

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Shiga在社交網站上載三人合照，她手捧翠如送的特製蛋糕，留言說：「這部劇賺得最多嘅係呢份友誼，我哋每一次慶生都係好即興，但就係點都要見個面，雖然我哋三個性格都好唔一樣，但係唔知點解就係因為咁，好似有種互補不足嘅感覺 （主要係你地兩個補我嘅不足），所以希望我哋喺嚟緊嘅日子繼續互相扶持、互相傾訴、互相提點，Love uuuu twoooooo~❤️❤️❤️😘 Ps: 仲有呢個蕭太特登訂嘅 gluten free, sugar free, low carb 嘅蛋糕 Tony Wong師傅特整，Shop冇得賣㗎～ （但係希望遲啲有因為真係太好食）。」

三人因拍劇成為密友～（IG圖片＿Shi_ga）

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