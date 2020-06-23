梁洛施低調慶祝32歲生日　獲囝囝親製蛋糕：真好吃

梁洛施（Isabella）自從2011年與李澤楷分手後，一直專心照顧3個囝囝，甚少出席公開活動。今日（23日）是Isabella的32歲生日，她在IG及微博一連Post了多張照片，同大家分享喜悅！

梁洛施（Isabella）與好友低調慶祝32歲生日。（IG@isabella.leong）

Isabella先是Post出與三位好友一起慶生的照片，相中所見她們應該是在家中慶祝，紮着丸子頭的Isabella素顏出鏡，但依然氣質超然。臨近端午節，Isabella還收到糭作為蛋糕，不過當中最特別的相信是囝囝親手整的蛋糕，Isabella寫道：「兒子做的蛋糕真好吃。」相當窩心！

Isabella收到囝囝親手整的蛋糕。（微博@梁洛施Isabella）

12歲就加入娛樂圈做Model的Isabella，在15歲簽約唱片公司正式出道，更多次獲提名電影獎項，演技備受肯定。Isabella在19歲時與李澤楷交往，並在2009年及2010年相繼誕下三子，但最後Isabella沒有嫁入豪門，兩人在2011年分手收場，Isabella亦淡出娛樂圈。年紀輕輕的Isabella經歷了不少，如今32歲的她與三個寶貝仔一起生活，一樣好幸福！

雖然Isabella經歷了不少，但如今的她與三個寶貝仔一起生活，一樣好幸福！（IG@isabella.leong）

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