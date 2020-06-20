張雨綺直播Sell貨創2.4億紀錄　被指似迪麗熱巴：是她長得像我！

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》在上周首播後吸引大批觀眾收看，30位女星各出奇招，風格各異，當中張雨綺就憑着豪爽率直的個性深受粉絲喜愛！日前張雨綺開直播時除了分享拍攝節目的趣事之外，還金句頻出，更霸氣回應被指似迪麗熱巴的評論。

張雨綺近日因為參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升。（影片截圖）

張雨綺在節目中獻唱了一首《粉紅色的回憶》，成功吸引不少粉絲關注。日前她在直播平台Sell貨，在4個鐘內吸引超過2500萬人收看，交易金額更超過2.23億人民幣（約2.44億港元），創下了明星直播帶貨的新紀錄！以長捲髮示人的張雨綺狀態Fit爆，不少網民都大讚她好靚，更有人指她與迪麗熱巴好似樣，不過張雨綺即時回應：「這些網友也真的是，說張雨綺有點長得像迪麗熱巴，什麼梗？熱巴是我的後輩好嗎？怎麼樣也是她長得像我，怎麼說我長得像她呢？」

張雨綺日前在直播平台Sell貨，期間有網民指她與迪麗熱巴好似樣。（影片截圖）

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言論一出後即時掀起網民熱議，不少人都指張雨綺太敢言，完全不怕得罪人，亦有人認為張雨綺應該只是講笑，無意冒犯迪麗熱巴，而且兩位都屬於靚女，各有特色，自然各有捧場客！

迪麗熱巴是公認的靚女。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）