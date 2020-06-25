「最美小昭」許雅婷擔正女一發圍　人氣爆燈微博破2百萬追蹤

內地娛樂圈競爭非常激烈，年復一年都有許多在三大著名演藝影校（「北京電影學院」﹑「中央戲劇學院」﹑「上海戲劇學院」）畢業出來的學生朝娛樂圈發展，而且清一色都是高顏值的俊男美女。但年僅25歲的香港前女子組合「少女標本」的成員之一許雅婷（Kabby）似乎在云云當中就殺出了一條血路，被選中擔任網劇女主角，而且成績亦非常不俗，獲得不少內地觀眾喜愛。

Kabby去年出演小昭一角備受注目。（《倚天屠龍記》微博圖片﹑許雅婷微博圖片）

自從「少女標本」解散之後，Kabby就將重心轉移內地，2016年開始就接拍內地劇，從小角色做起而慢慢為人熟悉。特別是在去年接拍的新版《倚天屠龍記》中她出演小昭一角，在劇中有不少戲份令觀眾留下深刻印象。

而長相甜美被網友稱讚有靈氣的她，去年就同經理人公司「GME環球狂熱」約滿，而轉移簽入內地大型經理人公司「樂華娛樂」，成為范丞丞﹑王一博﹑韓庚等人的師妹。而眾所周知，該公司是近年內地最著名的娛樂公司，陸續推出了不少年輕偶像團體，好似NEXT（別稱：樂華七子）﹑EVERGLOW﹑UNIQ等，深受年輕人歡迎，而幕後推手就是老闆杜華，由她帶領的「樂華娛樂」在這十年間發展快速，公司除了培訓藝人﹑有藝人經紀約之外，還有公關活動策劃執行、娛樂營銷等，發展範圍非常廣闊。或許因為公司資源充足，Kabby就獲得不少機會，就在今年終於當上了女主角出演網劇《鳳歸四時歌》聞錦言一角，劇集走甜寵系路線獲得不少觀眾青睞，直到目前為止點擊播放量已經衝破2億人次收看，相當厲害。

在劇中Kabby非常古靈精怪。（影視時尚大爬梯微博圖片）

在劇集中出演古靈精怪千金小姐的Kabby，不時展現出極可愛頑皮的一面，時而搞笑時而深情，與男主角陳靖可打情罵俏的劇情非常搞笑。外型上給人一種甜美感覺的她，亦獲得不少網友大讚她是一位有氣質﹑有靈氣的女明星，對她的演藝前途非常有信心。看來Kabby的觀眾緣相當不俗呀！

轉了公司之後不停擔任女主角。（季風號蘇打微博圖片 ）

除了《鳳歸四時歌》之外，Kabby亦接演了網劇《甜了青梅配竹馬》，在劇中出演女主角蘇念風。Kabby接二連三出任女主角可見她的資源相當不錯，比起內地一些小花更突出，亦比起赴內地發展的香港年青演員更有成績，好似26歲的「文青女神」袁澧林，去年她有份主演的古裝劇《聽雪樓》播出引起不少人關注，但微博追蹤人數只有77428人，還有在內地發展多年的陳浩民（微博追蹤人數2313425）等，比起Kabby的微博追蹤人數2349361確是差了許多，看來Kabby轉型做演員這一條路是正確無誤。

Kabby在網劇《甜了青梅配竹馬》擔任女主角。（《甜了青梅配竹馬》微博圖片）