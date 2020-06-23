迪麗熱巴性感搶收視失敗　豆瓣評分極低失女神光環？

內地人氣花旦迪麗熱巴今年劇接劇拍不停，最近就推出其主演的新劇《幸福，觸手可及》，掀起一陣追看潮。而她亦似乎被安排走韓星露肉的套路吸收視，一出場就大曬S形身材以及露事業線，果然引起好大回響。可是劇情後繼不勁，即使迪麗熱巴出現多場接吻戲亦搶救不了低迷收視，而該劇的口碑不佳在豆瓣評分跌至只有5.5分，成績相當差。

《幸福，觸手可及》收視低迷。（《幸福，觸手可及》微博圖片）

外形出眾的迪麗熱巴在首集劇情中身穿婚紗，大展她前凸後翹的好身材，因為一場意外她就被男主角黃景瑜的電單車撞倒，鏡頭亦一直捕捉她的驕人身材，令整個畫面看起來更豐富，果然這個招數奏效，令劇集話題度急升，更獲同時段收視第一位好成績。

可是之後劇情後勁不繼，甜寵情節的成份居多，被不少網友批評好多時不合乎邏輯﹑劇情節奏亦在拖延等等，令不少觀眾選擇棄劇。即使劇中迪麗熱巴與黃景瑜發展成情侶後，不停出現親吻情節，由電梯吻到家中沙發吻到女方的唇膏脫色亦搶救不了收視，據知劇中他們的吻戲就有超過30場，亦NG了不少次，令到黃景瑜亦要不停擦掉嘴上的唇印，可見二人的感情戲有這麼的激烈。

迪麗熱巴大曬好身材吸收視。（影片截圖）

曬事業線吸眼球。（影片截圖）

雖然迪麗熱巴又露又接吻依然救不了收視，就連低成本製作的網劇《傳聞中的陳芊芊》亦壓倒性贏過迪麗熱巴，令到《幸福，觸手可及》是近期內地播出的劇集中收視最低的一部劇。

豆瓣評分相當低。（豆瓣截圖）

而令劇集收視低迷的另一個原因亦可能同男主角黃景瑜有關，事關早前他就被爆出「家暴」﹑「離婚」等醜聞。網傳其前妻王雨馨在微博發文控訴黃景瑜出軌﹑兩年前已與對方離婚等，雖然黃景瑜一方對此發聲明不存在這一些行為，更指出這是一場有組織﹑有策劃﹑有節奏的造謠，對他是惡意誹謗。但正正因為如此他的形象已經受損，亦令到不少網友對他反感。但無論如何都好一部劇集成績好與壞都存在著許多因素，迪麗熱巴接下來還有一部古裝劇《長歌行》與時裝劇《你是我的榮耀》，我們就拭目以待。

黃景瑜形象受損影響收視？（《幸福，觸手可及》微博圖片）