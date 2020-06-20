【乘風破浪的姐姐】輕鬆撼贏全線內地綜藝　爆紅背後原因大解構

內地綜藝節目包羅萬有，歌唱類、選秀類、夫妻類、生活類，而且收視同口碑都皆不俗。可是最近湖南衛視旗下的網上平台芒果tv就推出了一檔以30+女明星為主題的節目《乘風破浪的姐姐》，一開播即掀起追看潮，明顯比起其他綜藝節目更火辣，豆瓣評分與討論度更非常高，甚至令芒果TV的股價直線上升。究竟是何等因素令節目如此爆紅，我們就來分析分析。

《乘風破浪的姐姐》在眾綜藝節目中收視第一。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

綜觀內地多年以來的綜藝節目，甚至香港、台灣、韓國等地，幾乎沒有一檔綜藝節目是一次過邀請20位以上已有知名度的女星參加，更何況《乘》是一口氣邀請30位女明星亮相。要知道要統一集合她們同一時間參加，檔期就已經是一個非常難的問題，既然在這一方面芒果TV成功辦到，所以在沒有太多宣傳、預告的情況下，觀眾自自然然就會主動留意，期待節目播出。

來自不同地方的姐姐們，其實在各自的領域已經有非常出色的成績，有人已經是雙料影后、著名製片人等雙重身份，就好似伊能靜、張含韻、鍾麗緹、寧靜、黃聖依、陳松伶、張雨綺等，她們屬於不同性格不同形象不同年齡層的女明星，有一些人自身擅長跳舞，可是在唱歌方面就較差；有一些人擅長說唱，可是在舞蹈方面就不突出、有一些人只是演員唱跳根本不在行等等，所以觀眾就有一個期待心出現，想知道在這個節目中她們能否展現出自身擅長以外的才藝，她們能否在團體中生存等等。俗語亦有說：「三個女人一個墟」更何況是30個女人在一起，相必是非常精彩。

不同年齡層女明星合作一定會擦出火花。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外，人與人之間一定存有競爭心態，更何況是女人與女人之間的競爭。眾所周知，有時候女人為了爭取勝利是可以不惜一切代價，她們要在其中脫穎而出就會使出渾身解數，在這一點上節目是不會放過任何一個鏡頭，自然會吸引觀眾討論，整個節目像宮廷劇般所以引起大家好奇心。

在這個「E世代」中，年輕男女選秀節目層出不窮，他們幾乎都是主打高顏值，吸引不少年輕人追棒。可是同樣是選秀節目的《乘風破浪的姐姐》大家都知道是選「中女女團」，可是她們依然打敗一眾年輕男女偶像，討論度還高過他們，足以證明薑還是老的辣。根據內地自媒體指出在百度指數數據中，關注該節目的人群中就有46%是20到29歲的年青人收看，而90後合計佔比是60%，男女觀眾比例幾乎是一比一，無論男女都被這一班姐姐吸引相當厲害。《乘風破浪的姐姐》在豆瓣有8.4分，而女子選秀節目《創造營2020》評分則是6.1分，男子選秀節目《青春有你2020》評分為5.7分，可見姐姐們的魅力依然存在。

豆瓣評分相當高。（豆瓣截圖）

一開播就已經有超過2億人次點擊收看的《乘風破浪的姐姐》，正正因為節目有新鮮感關係，令到不少觀眾肯為該節目購買會員充值收看，令其芒果TV的股價上升到千億人民幣市值。而眼見節目開出一條大路，芒果TV在今年招商會中亦決定製作以男生為主的選秀節目《披荊斬棘的哥哥》，可見芒果TV對此類節目非常有信心，開創了內地綜藝的新路向。

《披荊斬棘的哥哥》確定會播出。（微博截圖）