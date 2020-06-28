星級日日瘦︱超模Sanne Vloet因隔離體重暴升　分享極速瘦5kg心得

Sanne Vloet擁有一雙逆天大長腿，是維密內衣騷中最具人氣的超模之一。（IG圖片／sannevloet）

以一雙超逆天的大長腿聞名的25歲荷蘭超模Sanne Vloet，是近年來維多利亞的秘密（Victorias Secret）內衣騷中最具人氣的超模之一，不時在網上分享自己的日常生活，包括保養和身材管理。

由於肺炎爆發，Sanne Vloet原本忙碌的生活一下子煞停下來，在隔離期間，她史無前例地增重了5kg，達到人生的最高體重，她早前就分享了自己在1個月內瘦下5kg，變回原本的S形的纖瘦身材的過程。

Sanne Vloet因為疫情需要隔離關係，在家中吃太多零食導致體重暴升起人生癲峰。（影片截圖）

1. 自己料理三餐

Sanne Vloet強調減肥80%靠飲食，20%靠運動，隔離期間經常叫外賣，但外面的調味重，重油重鹽，容易導致發胖而且不健康。

Sanne Vloet認為飲食佔減肥的80%，她建議三餐在家自己下廚。（IG圖片／sannevloet）

她建議盡量自己在家下廚，用新鮮的食材，加多點創意料理自己的食物，令三餐看起來更可口。點擊圖片：

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2. 16/8間歇性斷食

間歇性斷食是近年新興的減肥方法，把每天飲食時間限制在8小時內，其餘16小時都不再吃東西，但Sanne Vloet指16/8比較適合男性，女性比較適合10/14間歇性斷食，每天飲食時間限制在10小時內，14小時斷食。

Sanne Vloet的習慣是將早餐延遲到12點，然後下午2點進食午餐，她認為相當有效。

3. 選擇更健康的小食

Sanne Vloet指如果吃對了食物，提供足夠的營養給身體，不會容易感到肚餓，繼而亂吃零食，不過她亦強調不要捱餓，如果真的想吃零食不要緊，但要選擇健康的零食，而不是吃速食或垃圾食物。

4. 一天只有一餐吃碳水化合物

Sanne Vloet一天中只選擇一餐會吃碳水化合物，盡量選擇在早餐時吃，其他時候以椰菜花代替澱粉，例如用椰菜花碎作為薄餅餅底，用西蘭花碎當作飯等。她同時提醒要攝取足夠的蛋白質，多吃雞肉、魚肉、豆類等。

用椰菜花碎做薄餅餅底，代替麵粉和飯。（影片截圖）

5. 每天運動

Sanne Vloet每日都堅持30至45分鐘，可以跟從YouTube或者一些手機App上的運動教學訓練身體不同部位的肌肉，她亦說不要太勉強自己，如果那天感到疲累，就做些輕鬆一點的運動，如果覺得活力充沛，就做較高強度的運動。Sanne Vloet亦建議偶爾可以休息一下，她會選擇在星期日給自己放假，不做運動，或只是輕鬆地散散步。

Sanne Vloet盡量每天都做運動。（影片截圖）

6. 調整心態 善待自己

避免給自己過度壓力，偶爾可以小酌一杯，吃吃零食，只要不過量，聆聽自己的身體，讓身心都輕鬆一下，才能堅持下去。

Sanne Vloet認為減肥期間的心態也很重要，需要不時善待自己。（影片截圖）