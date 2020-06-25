傅穎IG帳號被官方刪除　疑有侵權、淫褻和暴力內容？

傅穎（Theresa）近年雖然主力在內地發展，但她亦有不時在IG分享生活照更新近況。昨日（23日）Theresa在IG Post出一系列唯美寫真照，獲不少粉絲留言大讚，但今日（24日）凌晨她突然在內地社交平台小紅書透露自己的IG帳號無故被官方刪除，經營多年的心血化為烏有！

傅穎（Theresa）不時在IG分享生活照。（IG@theresafu.w）

Theresa在小紅書寫道：「這組圖在今天上午發布於我的Instagram中，也是我用了多年的Instagram帳號裡最後一個帖子。下午的時候我的Instagram帳號被官方刪除了，說是有侵權、淫褻和暴力內容，當然我自知並沒有。作為公眾人物，怎麼可能發布對社會有害的東西，我也實在不知道侵了什麼權，誰的權，都是一些自己的照片，自己做的吃的喝的。那一刻，我是懵的，那一刻，真正體驗了斷舍離，縱使不是自願的，但一切歸零了。有些朋友安慰我，有些『朋友』暗自竊喜，可我呢，經歷了冒汗冒得全身濕透的一瞬間，然後回歸平靜。其實我原本就沒有什麼，為何要害怕失去？從零到有，從有到無，就像人生。」

Theresa在小紅書透露在Post完這一系列唯美寫真照後，IG帳號無故被官方刪除。（小紅書@Theresa傅穎）

對於IG帳號被刪除，Theresa在接受《香港01》訪問時表示未知原因：「記得幾日前被tag過，想click入去睇但睇唔到，只見到模糊一張女生性感相，總共被tag了兩個這樣的post 估計是由此而引起的。昨天發了最後一個post後收到官方訊息說我內容有問題，我讓官方指出，他們說有問題的內容已刪除，但還是要刪除我的帳號，估計刪除的是tag我的那兩個post。」而Theresa透露已經向IG官方發出電郵，但現時仍未解決：「應該之前就被hacked了，被tag了那兩個奇怪的post那時候我不明所以，昨天Instagram官方便把我這帳號刪除，現在那acc還改了名字。」

Theresa的IG帳號已經被改名。（受訪者提供）

Instagram的官網上指出：「如果您的Instagram帳戶被停用，您就會在嘗試登入時看到一則訊息通知。帳戶若未遵守我們的社群守則或使用條款，可能會無預警遭到停用。」而根據Theresa所講，她應該是被Tag了性感相後而出事。其實不少女星都有在IG Post性感照大派福利，而近期積極修身的Theresa不時有在網上自拍騷身材，展示減肥成果，她更大方分享自己的修身Tips，拍片教大家製作健康低卡的食品及飲品。不過以她過往所Post的照片來看，性感尺度並不算大，現時Theresa亦已經開了一個新的帳號，希望粉絲可以多多關注！

近期積極修身的Theresa大方分享自己的減肥Tips。（IG@theresafu.w）

Theresa現時已經開了一個新的IG帳號。（受訪者提供）

點擊下圖重溫Theresa的靚相：