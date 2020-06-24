《乘風破浪的姐姐》領跑內地真人騷　盤點5大必睇內地綜藝騷

受新冠肺炎（COVID-19）影響，很多綜藝的錄製進度都有所受阻，而隨著疫情的逐漸好轉，各大節目都紛紛開始拍攝，近月來陸續推出了多個綜藝節目，令觀眾目不暇接，以下就盤點5個熱門綜藝。

《乘風破浪的姐姐》 每星期五中午12時 芒果TV

目前正在播出的綜藝中，最受歡迎的要數《乘風破浪的姐姐》，集結30位出道已久的30歲以上的女藝人，在節目中比拼唱跳，最後由觀眾選出5人成團。本身節目已經未播先火，在網絡掀起一波又一波熱浪。而在6月初首播後，觀看量當日破億，連帶芒果超媒股價急升。之所以節目如此成功，一來這是國內首個由出道藝人參選女團的綜藝，二來這30位藝人中或是演員，或是歌手，或是已過氣女星，每個人在圈中的定位不同，大家亦很好奇她們的個人以及團體表演會帶來什麼樣的驚喜等。

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《婆婆和媽媽》 每星期四晚6時 芒果TV

同樣由芒果TV製作，前身是《我最愛的女人們》，由四個家庭組成，男藝人攜帶母親與妻子一齊旅行，旨在觀察男人如何處理最愛的兩個女人之間的關係，即婆媳關係，同時也展現婆媳如何相處。去年蔡少芬張晉、鍾麗緹張倫碩等都參與其中，節目充滿歡樂，但也不乏矛盾，而這就是生活。今年由於疫情關係，節目在各位藝人的家中拍攝，四個家庭中，最有看點的想必是林志穎陳若儀與伊能靜秦昊，前者婆媳矛盾不斷，後者則相處得似姊妹，不過總的來說，無論嘉賓抑或情節，都不如去年出彩。

《奔跑吧》 每星期五晚9時10分 騰訊視頻、愛奇藝、優酷

節目由第一季至今已經走過八年，最初由Angelababy、李晨、鄭愷、鄧超、陳赫、王祖藍、鹿晗擔任固定嘉賓。依照每期節目組所設定的主題遊戲與該期嘉賓進行一系列任務，並爭取在競賽中獲取更多的提示，有利於進行最後的遊戲環節，而任務內容環繞該期主題內容。節目程序主要有三種形式：多個小任務及追逐戰、一個主要追逐戰（撕名牌）、團體挑戰賽。勝出的隊伍、個人或全員，將獲得該期的勝利與獎品，反之則接受懲罰。

然而，隨著原成員的逐漸退出，節目一季不如一季，今年的「兄弟團」只有Angelababy、李晨、鄭愷留守，新加入的三位成員分別是蔡徐坤、郭麒麟與沙溢。雖然這幾位的人氣與口碑都不俗，但節目始終難與最初的一批「兄弟團」相比，加之製作方浙江衛視去年因錄製節目《追我吧》導致高以翔心源性猝死，沒有第一時間道歉之餘，在處事方面態度亦不積極，導致大批網友罷看浙江衛視。

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《看我的生活》 每星期六中午12時 優酷

由優酷推出的獨居生活觀察類真人騷，由佘詩曼、馬思純、林允、王大陸、黃明昊擔任常駐嘉賓，幾位藝人分別代表70後、80後、90後、00後，探索藝人演藝工作之外的生活習慣，還有不少「秘密」爆出。而除了拍攝各自的生活，節目還會安排幾位藝人一齊外出，不同年代的人在一起相處又會產生怎樣的火花呢？

《妻子的浪漫旅行》 每星期六14時40分 芒果TV

又是一套由芒果TV製作的節目，同樣也是以家庭為單位，由謝娜擔任團長，邀請四位已為人妻的藝人外出旅行，丈夫留在廠內觀察，了解對方生活中的另一面。節目來到第四季，每一季都會邀請一個香港家庭，今年是蔡少芬張晉，其他三位分別是張歆藝袁弘、郎朗Gina Alice、胡可沙溢。四對都是圈中為人稱道的夫妻，人氣極高，而向來綜藝感十足的蔡少芬在節目中大放笑彈，旅途中充滿歡笑與感動，相當溫馨。

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由以上不難看出，多個在播綜藝都由芒果TV製作，且收視口碑不俗，而多年來，湖南衛視在綜藝製作方面一直領跑，且資源廣泛，絕對算得上最大贏家！