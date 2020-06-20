妻子的浪漫旅行4｜蔡少芬公開相識張晉經過　拍拖前定3大無理規條

張晉與蔡少芬（Ada）可謂是圈中的模範夫妻，近年來兩人以夫妻檔形式參加過不少內地真人騷，盡顯恩愛、默契的一面。今年二人加盟《妻子的浪漫旅行》第四季，在最新一集中，幾位妻子便談論起兒時的偶像。

《妻子的浪漫旅行》是以夫妻隔空對話為模式，讓妻子團踏上浪漫之旅，丈夫團則留守棚內，觀察旅途中的妻子，了解其生活中的另一面。今次的妻子團是Ada、郎朗妻子Gina、張歆藝以及胡可，主持人是謝娜。（微博@妻子的浪漫旅行）

Ada自爆十一、二歲時，喜歡的是劉德華，而且由她的行為來看，可謂非常瘋狂：「我看他的那個海報，天天要吻他一下我才可以睡覺。」更要表妹認華仔是「姐夫」，無疑是追星族。對於第一次與華仔見面，Ada也記憶猶新，她憶述當時自己一直低着頭，華仔問她：「你想不想跟我拍照？」Ada依然低着頭，腼腆地點頭，不過內心應該很澎湃。後來李克勤與盧淑儀結婚，華仔與Ada分別擔任伴郎伴娘，而且坐在一起，Ada說整個晚上她都看着華仔，還強調「那時我已經結婚了」，但隨即又興奮地感歎：「萬一我跟劉德華結婚，我就瘋了！」不過身為「護夫狂魔」的Ada一邊撩頭髮，一邊甜蜜地表示：「當然了，現在最好的是張晉啦，而且他是最帥氣的！」相當識做。

點擊下圖睇追星女孩Ada憶述當年追華仔：

+ 27 + 26 + 25

除此之外，Ada還透露與張晉當初相識的場景。兩人緣起於她經常去探班朱茵，張晉也在同一個劇組，Ada經常叫張晉陪她們玩，一起買東西，因為有男生在會有安全感，Ada自認那時張晉已經開始喜歡她，但對方不成承認，笑說張晉「很賤」。可能久而久之，雙方互生情愫，有一次張晉的女性朋友來探班，告知Ada他要陪這位朋友，無想到打翻了Ada的醋罈子，直接send message同張晉講：「你就別下來了，也不要過來找我了，你自己好好陪她吧。」結果張晉馬上去找Ada，問她：「你吃醋了？」叫Ada試下拍拖。而Ada答應之後，定下了三個規矩：不能公開、不能接吻、不能拖手，搞到張晉直接說：「不如我們還是做回朋友吧。」不料這個「約法三章」竟在第二日被Ada自己打破，相當搞笑！

點擊下圖睇張晉第一次向Ada表白過程：