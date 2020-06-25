朴寶劍確定8月31日入伍　《The King》禹棹煥突宣布下月6日當兵

早在本月初韓國傳媒已報道過，朴寶劍低調報考海軍軍樂團面試，或將於8月31日入伍的消息。今天（25日）面試結果出爐，通過面試的朴寶劍確定如期到軍隊報到。此外因出演《The King：永遠的君主》而爆紅的禹棹煥，早前也宣布將於下月6月入伍。

朴寶劍將於8月31日入伍？ 盤點2020年當兵韓劇小鮮肉

朴寶劍的面試結果今天出爐，所屬公司表示朴寶劍通過海軍文化宣傳團的面試，準備將於8月31日入伍。朴寶劍計劃到軍隊報到前，完成手上電影《Wonderland》及劇集《青春記錄》的拍攝。雖然早在月初已有他當兵的消息，可是依舊有不少粉絲大叫不捨。朴寶劍受父親影響自願報考海軍，預計於2022年4月底退伍。

朴寶劍確定8月31日入伍，粉絲必定非常不捨。（Twitter/@BOGUMMY）

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除了朴寶劍外，最近憑《The King：永遠的君主》人氣急升的「曹影」禹棹煥昨日也宣布將於7月6日低調入伍。由於消息突然，因此粉絲都非常驚訝。禹棹煥雖然19歲就出道，可是26歲首次擔正做男主角，即使近日人氣急升，戲約不斷，可是他也只能一一婉拒。禹棹煥都有在IG上傳手寫信向粉絲道謝，他講到：「多謝大家守護及愛着我的20代，有賴大家我才能渡過幸福的20代。」並答應粉絲會以健康的模樣再次回歸。

「曹影」禹棹煥也將於下月6日入伍，他上傳手寫信向粉絲道謝。（IG/@wdohwan）