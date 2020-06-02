朴寶劍最快8月底入伍做海軍軍樂兵　服役前留低3大作品畀粉絲

當日的國民弟弟朴寶劍今年都已經27歲，即將要履行國民職責，入伍當兵為國家服務，朴寶劍於5月已向兵務廳提交入伍海軍志願書，申請投考海軍儀仗隊文化宣傳兵鋼琴類，據知朴寶劍已於昨日（1日）完成了海軍文化宣傳團的面試，合格的話便會於今年8月31日入伍，結果將於6月25日公布。

朴寶劍最快將於8月31日入伍。（TWITTER@BOGUMMY）

事實上朴寶劍自幼學習鋼琴，更多次在粉絲見面會上展現琴技，擁有高水平的他相信不難考入他心儀的部隊。在朴寶劍入伍前，他都有留低至少3套作品畀粉絲，當中包括跟孔劉合作的《徐福》，他在該戲中會飾演一位擁有人類永生秘密的複製人，而孔劉則是一名即將面臨死亡的前情報局特工，兩人在相遇後，一同對抗想爭奪複製人「徐福」的各個勢力。該戲是韓國影史上，首次拍攝有關複製人的題材的作品。

朴寶劍自幼學習鋼琴，早已達到高水平的演奏級別。（Blossom官方圖片）

另外朴寶劍正同時拍攝電影《Wonderland》以及電視劇《青春記錄》，朴寶劍所屬經理人公司Blossom Entertainment相關人士表示：「朴寶劍現正在同時拍攝《Wonderland》和《青春記錄》，即使確定入伍，相關作品的收尾也不會有任何問題。」

《徐福》原計劃將於今年夏天上映，但因新冠肺炎疫情影響，須推遲到下半年或明年上映，而《Wonderland》應該會在今年夏天結束所有拍攝，明年上映。最後《青春記錄》將在今年夏天播出，朴寶劍總共會留低3套作品給粉絲才會入伍。

朴寶劍留下的三套作品包括兩套電影《徐福》和《Wonderland》以及電視劇《青春記錄》。（劇照）

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