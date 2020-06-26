【飛虎之雷霆極戰．大結局劇透】沒有大團圓　最後要有人死！

《飛虎之雷霆極戰》大結局劇透

《飛虎之雷霆極戰》上集講到，志斌（吳業坤飾）成功聯絡國棟（黃宗澤飾）；同時，賀進（陳山聰飾）失信未能準時交出晶片，Jaser勃然大怒，並以放逐無人島作為威脅。家成（苗僑偉飾）得知藏參之地立即採取行動，惟到達時，眾人已不知所蹤。飛虎隊總部，布朗（王敏德飾）突然收到Sam的神秘來電，冒險赴會，兩人劍拔弩張，各有堅持，Sam（Lee Pace飾）徐徐道出慘痛經歷，更嚴厲警告香港警隊，晶片之秘誓必影響全球。國棟得悉Sam的叛變原因，無限感觸。家成收到準確情報，志斌重組晶片失敗，即將連同賀進一同被押離，故立即率領飛虎隊主動出擊，Jaser的陣容異常強大，惟Sam突然駕著快艇出現，雙方進行大廝殺，鮮血染滿碼頭。

飛虎隊與恐怖份子在漁排展開激戰，Sam出奇不意救出賀進和志斌，冒死殺出重圍，卻遭國棟攔截，三人舉槍相向，賀進更以晶片程式作為利誘，Sam與國棟這對畢生宿敵，終於作出最後對決。文龍及時趕到阻止賀進，志斌終於獲救，換來卻是戰友當場被殺，兇手賀進逃去無蹤。A Team痛失猛將，眾人化悲憤為力量，決心保護志斌助其重獲自由。

以下內容有劇透，逃生門在此：

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《飛虎之雷霆極戰》大結局講到，家成向特首請求授權到領事館進行交涉，特首進退兩難。賀進走投無路，重金聘用傭兵殘黨，孤注一擲密謀奪回兒子。皓月被安排離港重過新生，與國棟臨別依依，卻只能隔空留下綿綿情話；重傷的Sam遣返在即，國棟作最後送別，在最後時光重拾摯友情誼。朱議員利用倩君竊取A Team存在的證據，更在關鍵時刻公開一切，大舉向警方問責，處長被逼下臺。家成召開最後一個會議，宣佈A Team永遠解散，眾成員自發參與最後任務，協助汪志斌進行網上直播，公開所有真相，志斌自此受國際眼球保護。浩然率領情報組發動網路戰，向全球發佈志斌的自白宣言，文龍同步護送志斌離開現場，國棟留守週邊監察，賀進突然施以奇襲，傭兵以重火力猛攻，成功讓賀進奪回志斌。雙方激烈火拼，嘉楠不慎中槍，當場香消玉殞，文龍憤而反撲，怒剿傭兵。

國棟飛車追截賀進，爆發公路激戰，志斌力勸父親收手，惟賀進已陷入瘋狂狀態，兩車猛然互撞，車毀人亡。浩然證實情報洩漏源于溫海，終於將其逮捕，連同受賄的朱議員一拼押返警署，正義得以彰顯。曲終人散，眾人齊集已故戰友的墳前，由家成彙報一切結果，對於A Team能否重啟，諸君只能沉靜盼望。摯友犧牲讓文龍深受啟發，毅然向逸敏求婚，在亡父墳前許下終生承諾。國棟帶志斌探望志強，父子三人隔世相逢，志斌卻準備離開香港，再會無期。家成與國棟經歷滄海桑田，心裡卻仍思念著畢生所愛。

A team被發現。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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