【星級日日瘦】陳靜高蛋白減肥法　零運動14日內減掉5kg

陳靜（Dada）早前在家中穿上黑色Sports Bra，大曬纖瘦身形。（IG圖片／dadachan）

陳靜（Dada）早前在社交平台曬出fit爆身材，纖腰美背好煞食，她接受《香港01》訪問，分享早前利用「高蛋白質減肥法」在14日內減掉5kg，而且期間完全沒有做運動，以下是她的減肥心得：

自備健康飯盒 高蛋白食材配藜麥十穀飯

拍戲期間雖然會有飯盒供應，但多是燒味飯和多油重鹽的餸菜，為避免攝入太多油份，Dada每日自備飯盒。「如果食米飯的話我一定會食十穀米加薏米加藜麥，有時就會加幾隻蝦，高蛋白質，同埋我好多餐晚飯都會食蝦、雞蛋或魚。」Dada認為食蝦和雞蛋是一個很好的減肥方法，既飽肚又不會致肥，她習慣加少少辣椒醬，令菜式更可口。

Dada開戲期間自備高蛋白飯盒。（IG圖片／dadachan）

戒凍飲、糖及煎炸食物 只飲黑咖啡和水

Dada強調減肥期間要戒糖及重油的煎炸食物，另外，她同時會戒掉凍飲，每日除了會飲一杯黑咖啡之外，其餘時間只會飲水。

雖然減肥期間沒有做運動，但Dada身材仍相當fit！（IG/ @dadachan）

偶爾放假 開懷暢食

不過Dada也表示減肥期間也會讓自己放下假，她選擇星期日放開胃口正常吃自己喜歡的食物，她說：「正常食三餐食乜都得，食雪糕又可以食pizza，但係其他個六日就用返高蛋白質嘅減肥方法。」

Dada說：「覺得夏天係好適合女仔減肥，會比較容易控制食慾同埋容易排毒。」另外，她又強調減肥期間沒有做運動，只單純靠飲食瘦下來。

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