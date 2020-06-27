傳拍《功夫》與周星馳意見不合被炒　洪金寶：戇居！有咩好爭啫？

由周星馳自編自導自演的電影《功夫》在2004年上映後獲得了全球性的成功，更可算是星爺電影事業上的巔峰之作。電影無論是主角還是配角都相當出位，劇情也屬經典，當然都離不開背後團隊的支持，當中武術指導亦十分關鍵。電影的武術指導最初由洪金寶擔任，但有傳因為星爺對洪金寶不滿，更「炒對方魷魚」，兩人從此結怨，不過原來背後有原因。

由周星馳自編自導自演的電影《功夫》在2004年上映後大獲成功。（劇照）

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當年星爺邀請到洪金寶擔任電影的武術指導，不過洪金寶只拍攝了其中幾場戲，之後星爺就把武術指導換成了袁和平。有報道指星爺認為洪金寶設計的動作不是自己想要的感覺，並不符合周星馳的風格，於是要求對方改動，但由於兩人意見不合，最後不歡而散，洪金寶宣布退出。而洪金寶去年出席在香港文化中心舉行的「香港名家講座」時亦有重提此事，直言只拍了幾場戲就被「炒魷魚」。

洪金寶去年出席在香港文化中心舉行的「香港名家講座」時重提此事，直言只拍了幾場戲就被「炒魷魚」。（資料圖片）

不過其實洪金寶曾在TVB節目《星星同學會》中親解背後原因：「我係因為（被）咬到周身傷，我俾蚊同蚤咬到我係……大大話話有三百幾點，甚至更多。我返嚟睇醫生睇咗一個禮拜，跟住佢話『你唔使上嚟喇』，咁我咪唔上去囉。其實我係好在意我做乜嘢，我今日做一個武術導演又好，武術指導又好，我只係一個武術指導，我要去幫助導演，佢話點我就點樣入。我唔會越權嘅，有咩好爭啫？我同佢爭個導演呀？戇居！我都唔係導演，我都冇收錢，我點解要爭啫？」雖然兩人被指結怨多年，但兩位在電影圈都各有成就，成績有目共睹！

洪金寶曾在TVB節目《星星同學會》中親解背後原因。（YouTube影片截圖）

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