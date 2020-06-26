那些我愛過的人｜黃嘉樂不斷接近黃翠如　監製：發短訊的人已出現

TVB劇集《那些我愛過的人》由7年前的一宗嚴重車禍而展開，除了圍繞着姜煜誠（林文龍飾）同方樂汶（黃翠如飾）身邊的人物之外，新登場的富二代龔嘉豪（黃嘉樂飾）及龔芊芊（王卓淇飾）原來與當年的車禍都有關聯！

7年前的一宗嚴重車禍改變了姜煜誠（林文龍飾）同方樂汶（黃翠如飾）的人生。（劇照）

點擊下圖重溫當年車禍：

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劇中富二代龔嘉豪高大靚仔又年輕有為，不過他不但不介意方樂汶的過去，還主動追求對方，連Sabrina（陳自瑤飾）都大讚他是「筍盤」。但與此同時，方樂汶不斷收到恐怖短訊「I’m watching you.」而囡囡幸而（黃芷晴飾）更一度失蹤，幸好最好成功找回。雖然不少網民都猜測幕後黑手是芊芊的失聯男友Edison，即是Eden（李任燊飾），但其實龔嘉豪身份都相當可疑！

Eden（李任燊飾）就是芊芊的失聯男友Edison。（YouTube影片截圖）

富二代龔嘉豪（黃嘉樂飾）在近兩集中登場。（劇照）

首先龔嘉豪在內地與方樂汶相遇，他意外撞跌她的手機落水，並送方樂汶回家，留下了聯繫方式；其後方樂汶突然收到「I’m watching you」的短訊，此時龔嘉豪又凑巧地出現，更邀約她與Sabrina一起食飯；在食飯期間，龔嘉豪向Sabrina打探方樂汶的消息，摸清對方的家庭狀況等等；之後方樂汶上診所找劉醫生（姚亦澧飾）時，又偶遇看精神科的龔嘉豪；拳會眾人到餐廳聚餐時，幸而突然不知所蹤，最後龔嘉豪找回幸而，但方樂汶再次收到神秘人的恐怖短訊。

方樂汶不斷收到恐怖短訊。（電視截圖）

五個舉動睇得出有陰謀：

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從以上跡象可見，龔嘉豪每次的出現都相當巧合，多次幫方樂汶解決難題，令對方逐漸放下戒備。不過只要細心留意，就會發現每當方樂汶收到恐怖短訊，龔嘉豪都會出現，他極有可能就是那位神秘人！對於網民的猜測，劇集監製關樹明在回覆《香港01》訪問時就表示：「我們希望觀眾一步步發覺七年前的車禍似乎並不是這麼簡單，當中除了文龍和翠如家庭受影響外，現在多了黃嘉樂、王卓淇等似乎也受七年前車禍而受影響的人一一出現，這些人會對之後劇情發展有重要影響。而Send恐怖短訊的人其實已經出現了……有些網民真係好勁，好似估到了。」監製更預告之後的劇情會愈來愈精彩，大家要拭目以待！

芊芊（王卓淇飾）在7年前的車禍受重傷，莫非龔嘉豪是要幫妹妹報仇？（電視截圖）

受7年前的車禍影響的人一一出現：