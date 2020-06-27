飛虎之雷霆極戰．劇評｜TVB式套路行之有效　再改埋Bug位就完美

《飛虎之雷霆極戰》一連30集終於都播完，相信大家都對這套劇集有不少意見。有人會說，邵氏（或者TVB）的出品仍然維持了高水準，也有人不同意，認為：「《飛虎之雷霆極戰》換湯不換藥，冇新意」。姑勿論網民對此劇評價如何，前題是它已吸引了大家追劇，製造了討論話題以及建立了口碑，就已是成功第一步。而客觀地分析，5月18日至5月24日的平均跨平台收視有26.7 點，亦反映了事實。

始終「飛虎」都是香港人情意結，一定受歡迎。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

回到主題，「TVB式套路」所指的就是盡可能多演員、每個主演也有感情線、大製作、大團圓結局等一貫無綫劇的做法。這裡要說，並不是說「TVB式套路」守舊、低質，反而要讚這個沿用多年的套路行之有效、觀眾受落。

有Lee Pace（李佩斯）的出現，令人有種正在欣賞荷里活電影的錯覺。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

當然，在「TVB式套路」之中，也能看出「邵氏」想改革求新的慾望。就以演員陣容為例，除苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、梁競徽、王敏德、陳山聰、張曦雯和劉佩玥等意料之內的「鐵腳」外，還加了有余香凝、汪明荃、苟芸慧、吳啟華等較少見的演員，再者，還重金邀請了荷里活巨星，飾演Marvel電影「控訴者羅南」Lee Pace（李佩斯）做配角，演員級數方面實在十分有誠意。

與其說這是一套飛虎劇集，倒不如說它是特工或者A-Team的劇集更為合適。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

用上《飛虎》牌頭，槍戰爆破場面當然有，而且《飛虎之雷霆極戰》更是媲美電影級數，無論是演員揸槍的姿勢，開槍以及爆破的特效、撞車場面都十分有真實感，亦是近年在電視圈難得的。不過美中不足的是，「飛虎」的場面就略嫌太少，欠缺了那種烈日當空下，穿着重型裝備與匪徒駁火的畫面，總是會令帶點遺憾。

劇情需要嘛，大家都明白。不過真係假咗少少囉...（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

還有一點，《飛虎之雷霆極戰》仍然存在一些不合常理的Bug位，例如第26集黃宗澤中槍垂危，三哥苗僑偉趕到巴士內，竟然可以輕輕鬆鬆地開刀𠝹開個肚，取出一粒完整的彈頭？在不需要輸血以及止痛、麻醉的情況，黃宗澤還可以在手術中與苗僑偉談笑風生，他不是異與常人，就應該是Marvel中超級英雄了。如果《飛虎之雷霆極戰》在細節上再稍為挑剔一點，就完美了。

《飛虎之雷霆極戰》劇照：