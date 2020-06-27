【Twogether】劉以豪24小時被監視感老尷　李昇基爆對方「床事」

Netflix原創綜藝《Twogether：男神一起來看你》於周五（26日）上線，亞洲兩大男神台灣代表劉以豪和韓國代表李昇基出席記者會時，李昇基忍不住大爆劉以豪私密床事。當劉以豪被問到接拍節目的心情時，他直言每一天都有不可思議的旅程：「非常刺激，超乎自己的想像！」由於他聽不懂韓語，所以只能一直觀察李昇基的反應，笑稱自己已成為「李昇基觀察家」。李昇基亦透露想和劉以豪成為好朋友而決定出演節目。

兩大男神合作拍節目，引發觀眾期待。（Netflix）

提到眾所關心的「初夜」，劉以豪坦言可是「充滿驚嚇」，原以為旅行第一天抵達的印尼日惹民宿只是節目的綜藝效果，拍完收工後會回去酒店各自休息，所以連洗頭水、沐浴露等個人用品都沒帶，他表示：「沒想到確實真的住在民宿裡，房內還有20多個攝影機24小時拍着自己！」讓他衝擊。李昇基立刻笑着回應：「我看劉以豪應該是連續三天受到衝擊吧！」隨後還透露因為自己是穿著T恤、短褲就可以睡覺的人，沒想到劉以豪卻是穿著高級絲綢睡衣出現，讓自己嚇了一跳，感覺身邊睡了位亞洲王子。劉以豪聞言趕緊解釋：「睡覺是件神聖的事情，所以自己很慎重地準備睡衣，一度也覺得自己太過頭，考慮要不要換普通睡衣，後來決定還是做最真實的自己，因此就照著平常的樣子呈現在螢幕前。」

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當被問到最難忘的美食時，劉以豪感性表示是在路邊擺攤的一位老奶奶所做的早餐，沒想到卻讓李昇基相當「受傷」，原來因為李昇基有次特別準備了辣炒年糕、韓式水餃、飯卷等韓式早餐給劉以豪吃。談到最難忘的回憶，兩人隔空搞笑比了非常多的動作來暗示對方，終於以「高空跳水」得到一致的答案，兩人在節目中必須各自從8公尺與15公尺高的崖邊跳下去，才能完成任務。劉以豪還爆料其實自己當下有點生氣，因為李昇基從高空跳下時太帥氣。李昇基則是爆笑回答指自己必須從高達15公尺跳下，當時心情是：「我只想健健康康地見到粉絲啊！有必要做到這種地步嗎？」