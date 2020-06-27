內地大學取消畢業禮　官媒搞線上演唱會送祝福　李克勤王力宏獻聲

六月份是鳳凰花開的季節，亦是莘莘學子學有所成準備邁入社會的畢業季。而內地官媒「人民日報」就聯同其他主辦單位，今日（27/6）就合辦《未來你好畢業歌2020》線上演唱會，為畢業的同學送上祝福。而該演唱會亦集合了不少兩岸三地明星，包括王力宏、林俊傑、溫拿五虎以及李克勤等人，讓他們一展歌喉。

李克勤為同學送上《告別校園時》。（影片截圖）

一講起畢業歌就一定少不了李克勤的《告別校園時》，而今次他亦唱這首歌送給廣大的畢業生，並認為在校園除了能學到知識之外，與同學的友情亦是人生財富之一：「現在要畢業將要離開了，在校園裡收穫來自不易的友情，這是永遠都不會失去的寶貴財富，祝福你們畢業快樂。」不少網友都被他的歌聲感動，直言這首歌好應景時下的心情，勾起大家不少校園回憶。

溫拿五虎齊聚一連唱兩首歌《幾多都經過》﹑《這裡還有我》送給畢業同學。（影片截圖）

譚詠麟叫同學們要記得溫拿精神。（影片截圖）

除了李克勤之外，溫拿五虎亦為畢業生齊聚，一連唱了兩首歌《幾多都經過》、《這裡還有我》送給畢業同學：「今年的畢業典禮比較特別，沒有一個典禮沒有機會聚在一起，現在你們是踏進了人生另外一步了，你會繼續有不同的挑戰，在你們人生的路途上，記得有我們溫拿精神。」

林俊傑表示會陪同學們闖夢。（影片截圖）

而在台灣闖出名堂的兩大「金曲歌王」王力宏同林俊傑亦隔空為同學獻唱，林俊傑就唱《那些很冒險的夢》，直言無論同學們的夢想是什麼，他都會一直陪同：「或許沒有畢業典禮老師再次的叮囑，也希望大家可以用你們的方式為老師送上感謝和祝福。或許沒有穿着學士服跟同學拍大合照，但是你可以用一個特別的儀式感，比如現在拿起你的手機跟同學們連線合唱，不論明天的夢是甚麼我也陪你去瘋。」令到不少同學非常感動，而王力宏就自彈自唱《我們的歌》，最後更戴起四方帽寓意同學們已經正式畢業。

王力宏自彈自唱。（影片截圖）