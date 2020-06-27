【乘風破浪的姐姐】隊友遭淘汰丁噹爆喊　黃聖依被指冇眼淚扮傷心

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》話題四起，其中最令網友討厭的姐姐就非黃聖依莫屬。繼早前被網友列出證據指她在節目中有公主病之外，昨（26號）節目進行第一次公演，她就被爆假喊扮不捨得被淘汰的隊友，令她再受到討論。

《艾瑞巴蒂》最終不敵《大碗寬面》。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

30位姐姐在全新一集節目中作第一次公演，而黃聖依、許飛、劉芸、張雨綺、張萌、吳昕同丁噹所組成的七人組就唱跳,歌曲《艾瑞巴蒂》，對戰郁可唯組的《大碗寬面》。雖然《艾瑞巴蒂》的表演帶動了現場氣氛，七位姐姐亦傾盡全力賣萌，可是仍然不敵舞技精湛的《大碗寬面》，最終以178票輸給對方的311票。

當中的許飛（右一）同劉雲（右二）被淘汰。（影片截圖）

根據賽制，輸的一方會跌入「危險組」，3組「危險組」中個人分數最低的6人便會被淘汰，而《艾瑞巴蒂》被淘汰的人就是許飛同劉雲。當知道隊友被Foul後，隊長丁噹立即流淚擁抱被淘汰的隊友，而黃聖依在這個時候亦顯得傷心，就不停用手上的卡片撥自己的眼睛，又用手作勢掩嘴似想喊，但網友就指出她不夠自然，根本扮喊，「用手上卡片撥自己的眼睛，好讓眼睛流眼淚」。無論黃聖依是假喊還是真喊，都見到節目非常成功，因為已經製造了不少話題。

黃聖依被批假喊。（影片截圖）

丁噹喊到好傷心。（影片截圖）