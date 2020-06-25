【乘風破浪的姐姐】黃聖依成最討厭姐姐　被鬧有公主病太自以為是

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，節目一開播已經吸引超過2億人次點擊收看，還令電視台芒果TV的股價直線上升，輕鬆撼贏全線內地綜藝。而節目雲集中港台30位女明星，自自然然有比較就有話題，而觀眾就特別討厭37歲的內地女星黃聖依，還列出多項證據直指她為人太過自以為是有公主病，對她非常反感。

黃聖依在節目中不受網友歡迎.。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

就在第一期節目中黃聖依就準備了自彈自唱才藝，身穿白色禮服的她的確漂亮。或許因為裙子太長的關係，她並不方便坐較高的位置，所以原本坐較低位置的前韓國女團「miss A」中國藉成員孟佳就主動讓位給黃聖依，孟佳還幫她整理裙擺，可是黃聖依似乎好理所當然般，連一句「謝謝」都沒有講。

除此之外，當黃聖依眼見孟佳手上持紙杯飲品時，她就對着孟佳說：「我也想要一點」當然孟佳非常客氣地給她，但黃聖依亦連一句「謝謝」都沒有講，很順手地接過來就飲下。而飲完之後還好像理所當然地將紙杯遞給孟佳，亦連「謝謝」都沒有講，令不少網友都覺得她太傲嬌有公主病。

孟佳讓位黃聖依沒有說「謝謝」。（影片截圖）

好順手递給孟佳。（影片截圖）

當一位接一位姐姐表演完畢時，原本黃聖依是在排第十二位表演，可是因為她的裙太緊的關係，所以她就向其他姐姐提出要求：「我不行，我要跟誰商量一下我早點吧，我這裙子太勒了。一個節目好長時間，坐這勒死。」最終內地女星藍盈瑩同她調換了出場次序，令黃聖依可以提早出場表演。可是人家肯願意答應她的請求，但她連禮貌性一句「謝謝」都沒有說出口。

同藍盈瑩調換出場次序亦沒有致謝。（影片截圖）

另外，當大部份姐姐表演完畢之後去了另一個房間休息，在等待期間其實都頗累，所以在丁噹的建議下可以依靠木板休息，於是黃聖依就走到後面去休息，在這個時候內地女星金晨就主動幫黃聖依拿高跟鞋去後面，當她灣身擺好高跟鞋之後，黃聖依亦連「謝謝」都沒講，再次令人覺得反感。在等待其他人表演的時候，她亦似的等到不耐煩，更叫工作人員送牛奶：「你給我們送過來一下嘛，小姐姐。」亦連「謝謝」都沒有說，接二連三的理所當然要求，令到網友一致性反感，大家紛紛在微博留言道：「沒手沒腳」﹑「有錢是忘了教養」﹑「貴婦病」等，覺得她整個人沒有素質。

金晨幫忙拿高跟鞋，亦沒有講「謝謝」。（影片截圖）

接下來在第二期節目隨堂測驗中，丁噹是黃聖依這一組的組長，可是她完全不聽丁噹的指令，還不停打斷丁噹的說話，搞到她非常無奈：「可能因為我沒有經歷過去帶團這個過程。然後我不知道跟她們怎麼溝通，我就覺得我不想說話。我想坐在那兒，我甚麼都不想管了。」

因為黃聖依接二連三的行為舉止惹起網友不滿，就在近日她開直播的時候，就有網友詢問她為何不向金晨講多謝之類的問題，沒想到黃聖依二話不說就封鎖該提問的網友，還將對方列入黑名單，搞到網友都話她太小氣，直指她人品出現了問題。

丁噹感到好無奈。（影片截圖）

黃聖依將網友列入黑名單。（就是少女醬微博圖片）