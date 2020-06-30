肖戰王一博CP私下都勁甜？《陳情令》開播1周年推160分鐘花絮回味

內地小鮮肉肖戰、王一博主演劇集《陳情令》後爆紅成流量男神，兩人在戲內的兄弟情誼被湊對為「忘羨CP」，27日是該劇開播一周年，宣布曝光長達160分鐘的超長訪問花絮，讓劇迷重返去年夏日的美好。

肖戰透露第一次看到王一博時，對他印象是「鄰家男孩」，沒想到兩人越來越熟時，彼此的稱呼改為「老王」、「老肖」外，王一博更藉著帶他打手遊而尋找成就感，嘲他玩遊戲沒天份，讓肖戰忍不住叫：「我第一次玩。」

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而兩個大男孩也隨著熟悉，私下互動以吐嘲為樂，肖戰曝王一博「天天打我，天天罵我！」肖戰也透露，王一博與飾演的「藍忘機」一角個性貼近，「不熟的人看到他，會感覺有生人勿近的氣場，感覺脾氣不好。」王一博則說自己屬於慢熱型的人，熟悉的話，在相處上會變不一樣的人。而他形容肖戰與飾演的魏無羨一角「個性都很皮，笑容甜，本人與角色很像。」

他們又說，因為彼此太熟，只要一對戲，就不自禁地嘴角上揚，然後就笑到NG，於是只好互打對方，打到彼此互問：「還會笑場嗎？」才進行拍攝。肖戰透露了王一博在拍攝現場瘀事：「有一場戲，王一博抱著一個小孩，奔跑時，跑著跑著抱著居然摔倒了。」笑他體力不支，王一博解釋，「就是戲服裙子長，跑著的時候不小心踩到裙子。」

肖戰透露王一博在拍戲時需抱著一個小孩奔跑，跑著跑著竟摔倒了。（《陳情令》劇照）

談及演了這麼多古裝戲，長時間戴頭套下，對於自己的髮際線會不會擔心？肖戰坦言，若是哪一天髮際線越來越高，會動念去植髮；王一博也形容，戲中裝扮頭上戴著抹額，長時間拍攝下，額頭上會留下有印記。

兩人爆紅後都與流量女神合作，肖戰與楊紫合作拍攝《餘生，請多指教》，王一博則與趙麗穎演出奇幻古裝劇《有翡》，兩劇將會在騰訊視頻海外版WeTV播出。《陳情令》已全劇在騰訊視頻海外版WeTV獨家上架。

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