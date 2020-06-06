【月上重火】與陳鈺琪溫泉療傷　羅雲熙禁慾系美男仙氣惹Fans尖叫

由內地男星羅雲熙、陳鈺琪主演的古裝武俠劇《月上重火》近日備受矚目，尤其羅雲熙自細接受芭蕾舞蹈訓練，練就絕佳古典氣質，此戲出場俊俏容顏令人難忘，詮釋瀟灑氣質渾然天成讓觀眾盛讚：「自帶仙氣。」

《月》劇以武俠為主軸，動作指導也特別和導演討論設計飄逸唯美風格，要求所有武打動作都要打得乾淨，為求真實許多場面也都由演員親自演出不用替身，導演何澍培透露：「希望讓他們感受到真實的緊張氣氛。」

羅雲熙在《月上重火》的仙氣造型與浪漫戲份，讓他成為劇迷心中的禁慾系男神：

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拍攝武打戲，羅雲熙覺得自己像神仙一樣在空中飛來飛去相當過癮，雖然吊威也的感覺不太舒服，但飛翔的感覺很快樂，拍攝後還稱自己「簡直就是天才。」陳鈺琪則對高台武打比試印象深刻：「有場和夏輕眉對打，兩人要在在高台上面轉圈，旁邊因鏡頭關係沒有任何的海綿墊，現在想起還有點怕。」除了武打外，甜蜜戲也不乏，羅雲熙英雄救美陳鈺琪後撩功大開，幫她擋酒、擦額頭，而陳鈺琪見羅雲熙療傷心疼，悄悄步入溫泉背後擁抱，網友直呼「甜到入心。」

羅雲熙英雄救美陳鈺琪後撩功大開，幫她擋酒、擦額頭，引發之後陳鈺琪見羅雲熙療傷，悄悄步入溫泉背後擁抱，網友直呼「甜到入心。」（《月上重火》劇照）

羅雲熙透露接近開拍時，才知道拍檔是陳鈺琪，也表示：「我們都是四川成都人，感覺很親切。」不過也因為拍攝戲份甚多非常緊張，收工後忙住睇劇本背對白，兩人也沒有太多時間相處。

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