【全美一叮】Rapper表演100%眼球外露　嚇到評判Sofía跌落觀眾群

美國綜藝節目《全美一叮》（America's Got Talent）自2006年推出後一直深受觀眾歡迎，更長做長有。不過由於新型冠狀肺炎（COVID-19）的影響，第15季延遲至5月26日才開始錄影。開季至今有不少超強實力的參賽者，不過絕對不夠Rapper Chef Boy Bonez的演出驚人，竟然嚇到評判Sofía Vergara跌落觀眾群！

Rapper Chef Boy Bonez自14歲便開始參加地下饒舌對決。（影片截圖）

在最新一集中，Chef Boy Bonez為了追尋Rapper夢而參加《全美一叮》。在表演前他透露14歲便參加了人生第一場地下饒舌對決，長大後因為醉心於音樂而將所有積蓄放在音樂製作，更窮到要瞓車。去到表演的時候，Chef Boy Bonez在Rap的期間，雙眼突然凸出來，眼球幾乎完全外露（他稱為Eye Flying），嚇到觀眾瘋狂尖叫。而評判Sofía Vergara嚇得花容失色，在轉身時不慎跌在觀眾群。事後Chef Boy Bonez沒有解釋為何自己擁有這種「天賦」，但承認小時候曾經因此而嚇壞同學。

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雖然Chef Boy Bonez的演出驚嚇全場，今季才加入擔任評判的Sofía Vergara不讓他過關，但其餘三位評判Simon Cowell、Howie Mandel、Eric Stonestreet及在場觀眾都賦予熱烈掌聲，並大讚他的Rap技出眾，絕對值得更多的機會。

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