【殺手】黎耀祥用筆殺人激似日本電影　身手唔夠甄子丹海外弟子勁

由黎耀祥、陳豪和李佳芯主演的TVB新劇《殺手》於昨晚（29日）首播，在劇中飾演職業殺手「閻王」的黎耀祥在第一集已經大展身手，帶來連場的動作場面。其中他潛入派對上殺死保鏢的一幕，原來是向2016年上映的日本動作電影《Re:Born》致敬。

黎耀祥偷走鋼筆並放入彈匣。（《殺手》影片截圖）

黎耀祥將鋼筆射出。（《殺手》影片截圖）

成功用鋼筆殺死保鏢。（《殺手》影片截圖）

昨晚第一集講到黎耀祥奉命在台灣殺死江湖大佬，先剷除目標身邊的多位保鏢，再進入房間將對方殺死。不過，其中一幕黎耀祥拿着鋼筆插向保鏢喉嚨的場面，似乎似曾相識，原來正正就出自坂口拓主演的《Re:Born》，無論是將鋼筆放入彈匣、還是將鋼筆射向保鏢的動作，都與原作一模一樣。

《Re:Born》中，坂口拓亦用同一個技術殺人。（《Re:Born》影片截圖）

將鋼筆射向目標，快！狠！準！（《Re:Born》影片截圖）

靜悄悄地離場，殺人於無形。（《Re:Born》影片截圖）

不過，《Re:Born》男主角坂口拓的身手始終比黎耀祥高幾班，貴為甄子丹海外弟子的他不但精通柔道、美國踢拳、八極拳、少林寺拳法等格鬥技，而且更精於射擊，並擁有職業拳師的執照。他數年前由動作男星升呢成為武術指導，此電影更是他轉型成功後的第一部復出作，因此每個動作都手起刀落，快、恨、準；而黎耀祥則在劇中以較為誇張的演技去搭救，令觀眾不將焦點放在他的身手之上。

黎耀祥以較為誇張的演技去搭救。（《殺手》影片截圖）

坂口拓在電影中每個動作都手起刀落，快、恨、準。（《Re:Born》影片截圖）