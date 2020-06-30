宣美真空上陣回歸再惹隆胸疑雲　超輕鬆回應：其實沒有那麼大

前Wonder Girls成員宣美Sunmi又有「韓國第一腿精」之稱，身高166厘米高的她，近年成功增重至50公斤，身材亦變得更加火辣。不過身材變好時，同時又惹來隆胸的質疑。雖然她已曾霸氣否認過，可是近日帶新歌《pporappippam》回歸的宣美又一次捲入風波。

宣美日前現身節目《本人登場》，親自回應網友的留言或惡評等，大展隨性的一面。當中她講到自2018年參加Waterbomb活動後，姣好身材成功網上熱話同時，「宣美隆胸」亦登上了熱搜。直至近日《pporappippam》真空上陣的照片公開後，她又一次捲入隆胸爭議，甚至有海外粉絲留言直指宣美再加工，要求她馬上回應。

宣美大方否認隆胸，輕鬆的態度獲粉絲大讚。（1theK截圖）

對於隆胸爭議，宣美這次超輕鬆回應沒有加工，她講到：「啊～其實沒有那麼大。」被大讚EQ高！另外她也講到《pporappippam》真空上陣的照片，由胞弟親自拍攝，意外地比預告照的讚好更多。宣美感謝粉絲的喜愛外，亦表示「果然還是要露點肉…」，直率的一面成為網上熱話。

宣美這次挑戰真空上陣，大受網民及粉絲歡迎。（1theK截圖）

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