宣美義氣出席14年粉絲婚禮　新娘完婚即趕簽名會嚇死偶像

Wonder Girls出身的宣美Sunmi出道超過十年，依然擁護大批死忠粉絲，向來出名寵粉的她，與粉絲的關係亦一向非常好。近日宣美出席已是14年粉絲的婚禮，擔任祝賀嘉賓的她被不少網民大讚義氣！不過講到最厲害，必定是完婚後立即趕到宣美簽名會的新娘子。

日前（18日）宣美義氣出席一對Wonder Girls 14年粉絲的婚禮，據說一對新人在追星時認識，其後再發展成情侶。見到二人最終拉埋天窗，宣美也實現她的承諾，以表演嘉賓身份出席祝賀兩人。宣美更非常識趣唱出《Gashina》，當中一句歌詞「為何留下美麗的我走開」令粉絲哭笑不得。作為宣美的忠心粉絲，一對新人也在婚禮中拿着手燈邊欣賞偶像的表演，場面非常可愛。有在現場的網民講到，宣美除了一直安慰感動落淚的新娘外，更等到大合照時間才離開，義氣十足！

宣美義氣出席14年忠粉的婚禮，惹不不粉絲的羨慕。（twitter/ @miya_saranghae）

按圖睇宣美祝賀一對新人現場：

+ 11 + 10 + 9

見到新娘子趕來簽名會，宣美驚訝到不得了！（twitter/@ wemot_18）

不過講到最厲害，相信必定是婚禮完結後，立即趕到宣美簽名會現場的新娘子。見到新娘就連「婚禮頭」都未拆就趕到簽名會，簡直驚訝到宣美合不攏嘴，她一直問該粉絲：「你為甚麼來，為甚麼…你是瘋了嗎？」場面非常搞笑。簽名會影片流出後，除了宣美驚訝的表情真實到不得了外，拼了命也要趕到簽名會的新娘子也成為話題，不少粉絲都留言表示讚嘆該粉絲對偶像的愛，果然值得宣美義氣到場祝賀。

宣美之後亦有在IG上傳照片祝福兩位粉絲。（IG/@miyayeah）