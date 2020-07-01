【港姐2020】一文睇晒面試佳麗　40億千金蔡頌思性感陳煦凝鬥搶鏡

無綫（TVB）年度盛事《2020香港小姐競選》於周二（30日）在網上直播面試，由陸浩明主持。全港觀眾一齊收看，立即看看今年參賽者的質素！

點擊下圖逐位睇睇佢哋外表同個人資料︰

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點擊下圖睇下海外組嘅參賽者︰

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除了上次面試見過的參賽者外，今次也有一些新面孔。當中蔡頌思（Jocelyn）成為網民的焦點，事關26歲的Jocelyn是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女兼是新華集團主席蔡冠深的女兒， 她畢業於香港中文大學英文系，現在是自由身演員，會法文，生得嬌滴滴又靚靚女女，網民指她似鍾嘉欣和黃翠如，2019年已經拍過電影《家和萬事驚》，跟吳鎮宇、古天樂、袁詠儀和張達明等演員合作，相當厲害！

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另一位參賽者陳煦凝（Amber）現年24歲，身高1米6，是一名理財策劃顧問，亦曾在大型活動中擔任過Showgirl，網民覺得她有點似蔡少芬，直播中的她說話直率，走可愛路線，身材Fit爆的她，更即場Show腹肌。原來她IG的相都相當性感，點擊下圖睇睇Amber嘅靚相︰