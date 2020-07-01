港姐2020｜蔡頌思有樣有家底　「40億千金」成大熱︰想學何超蓮！

無綫（TVB）年度盛事《2020香港小姐競選》吸引不少想入行的美女參加，今年除了有實體面試外，更有網上面試。其中一位參賽者蔡頌思（Jocelyn）在網上面試時，引起網民的關注，事關她被外界稱為是「40億千金」，家底非常豐厚！

面試當日，Jocelyn以一條tube dress晚裝示人。（資料圖片）

現年26歲的Jocelyn，是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女，系出名門。而爸爸蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長和香港新華集團主席。Jocelyn本身畢業於香港中文大學英文系，多才多藝的她，平時喜歡做瑜伽、打泰拳和跳舞，會法文，現在有學空翻，現時她是一位自由身演員，會拍舞台劇和拍廣告。她去年拍過電影《家和萬事驚》，演袁詠儀的女兒。當時電影上映時，她的父母為慶祝她第一次拍電影，還特地舉辦了一個私人放映會。

【家和萬事驚】蔡頌思首次參演電影拍攝：我好鍾意拍電影

Jocelyn的IG不乏性感靚相。（Instagram@jocelynchoizs）

面對網民的留言和主持陸浩明（6號）的提問，她顯得淡定，答得也非常大方。身高1米57的她，比起其他參賽者輸蝕，被問到有關問題，她指「每個女仔都有唔同嘅特質，我哋唔係倒模出嚟，呢個身高嘅我先係我」，被6號大讚她已經是參選的「戰鬥Mode」。被網民問到有關「40億千金」身分的事，她只說數字方面不清楚。

電影《家和萬事驚》中，Jocelyn演袁詠儀的女兒。（Instagram@jocelynchoizs）

Jocelyn回覆《香港01》記者時，談到自己選港姐主要不是想入行，因為她本身都算是已經入行，她覺得這個矚目的比賽，是一個給自己的挑戰和考驗。談到家境，Jocelyn直言曾因外界的討論而有點不快，「所以我一直都好努力嘗試自己去搵試鏡同工作機會，唔想俾人知我嘅背景」，不過她指長大後，思想變得成熟，就明白這是她其中一個身份，不應該因別人的批評而感到羞恥：「我想學何家千金何超蓮小姐一樣，大方得體有自信，所以而家嘅我好接受我呢一個身份，亦會因為我嘅爺爺同爸爸感到自豪。」她續說︰「如果係幾年前嘅我，我會覺得呢一個背景會令啲人對我印象先入為主，會好唔開心，覺得冇人會睇到我嘅努力，但今日嘅我發現呢一個身份令我有話題性，的確係我嘅優勢。」

Jocelyn更跟前法國總統奧朗德影相，左邊的是她的爸爸蔡冠深。（Instagram@jocelynchoizs）

至於有不少網民認為Jocelyn跟藝人鍾嘉欣和黃翠如有點似樣，她就笑說自中學開始，大概每兩星期就會有人跟她說她似鍾嘉欣，有時都會有人說她笑的時候像黃翠如：「朋友都會笑我係迷你版鍾嘉欣，因為我哋始終身高起碼有15cm嘅距離。」Jocelyn拿自己的嬌小身形開玩笑地說。同時，她表示好欣賞兩位女藝人，覺得她們非常優雅大方，形象正面，是她的學習好榜樣。

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