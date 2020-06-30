【安樂蝸】330呎單位35萬裝修費　想整工業風反更似精品酒店？

近年愈來愈多人喜歡以工業風做家居主題，不過香港大部分單位只有幾百呎，用深色的工業設計很容易令屋顯得又小又窄。最新一集《安樂蝸》，主持狄以達和鍾晴就到訪一間330呎屋，屋主想用工業風之餘，同時也要求多多，設計師如何在一個單位滿足他的多個願望？

裝修前，單位除了廁所和廚房外，沒有房間。（《安樂蝸》電視截圖）

裝修後的圖則。（《安樂蝸》電視截圖）

這個330呎的單位本身是沒有房間隔，但屋主想要主人房和書房再加工業風設計。設計師Mike表示最大的挑戰是屋主有多個要求，包括要有不同特色打卡位、大量儲物空間和空間規劃分明，的確在300餘呎的小單位說，有一定難度。改造後，書房在窗邊位，旁邊是主人房，另外，他間出一間呈正方形的客廳，而為了令空間更好用，他把廚、廁空間交換，做了一個開放式廚房。

劃出了兩間房後，客廳四四方方。（《安樂蝸》電視截圖）

工業風以深色為主，套用在小單合容易令空間看上去更小。他們在客廳用了巴黎鐵塔牆紙，拉闊了視覺。書房做了黑框玻璃拉門，把光引入客廳，同時用紅磚牆紙增強特色，再加上黑水管做的層架，加強工業元素。主人房的暗門則用屋主親自挑選的英倫街頭風牆紙，房入面反而就較簡單。另一個特色是廚房的設計，他們指其實也是一個打卡位，例如吧枱的揭頂式設計的窗戶是參考外國的咖啡店。

單位用了不同元素，除了黑色的金屬風外，他們也加了藍色的英倫風。（《安樂蝸》電視截圖）

家居的客廳、書房和主人房的牆都用不同特色設計，給屋主和他的朋友到他家時打卡。除了黑色的金屬元素，他們也加了藍色的英倫風，另外又花了些小心思如廚房位地面用了跟單位其他部分不同的花磚。Mike解釋︰「呢度300幾呎，我哋做咗唔同嘅打卡位，我哋喺每一個獨立嘅方向做咗一個獨立嘅主題，避免同其他位置產生混亂。」但多種元素其實有時更易令視覺上感到混亂，而且明明單位沒有太多雜物，卻感到像有很多物品一樣。價錢方面，這間屋的裝修連家俬費是35萬，屬合理價格。

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