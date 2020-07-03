范瑋琪遭諷：小孩知道媽媽說謊讀哈佛嗎？IG開放留言即與網民罵戰

台灣女星范瑋琪（范范）走出失言風暴，漸漸地透過IG和網友分享生活，然而在她開放留言功能之後，一旦發文就有網民湧入。日前她PO出雙胞胎兒子飛飛、翔翔玩遊戲的畫面，又被嘲諷：「你小孩會知道他們的媽媽在電視上說謊說自己讀哈佛嗎？」

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面對指控，她親上火線反擊：「你呀…唉，查清楚來龍去脈再來酸我很難嗎？」只是留言疑似已遭刪除。另有網友故意提油救火，問說「啊你現在知道為什麼口罩缺貨了嗎」，范范回應「知道了，謝謝提醒。也知道口罩現在不缺貨了，除非有人屯貨」

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意外被其他人揪出錯字，應是囤貨而非屯貨。她的一系列回應讓網友猜測「看來犯犯（范范）又要跟網民開戰了」，她隨即否認，表示自己老了也懶了，不想浪費時間做沒意義的事。

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雖然IG被網民洗版，但也有支持她的粉絲不斷留言打氣，並希望她別再回應那些批評的人，應該選擇無視，對此范范表示：「謝謝你，我隨時反覆提醒自己。」

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