范瑋琪神隱期間暴肥　IG曬健身照卻因一個低級錯誤被揭P圖瘀到爆

范瑋琪（范范）熬過失言風暴，隱身多月後終於自我解封，逐步更新IG動態，鼓起勇氣迎接兩極化的網友回應。令人意外的是她又接連出事，先是口罩戴反遭網友糾正，近日還被揭發P圖下手太重，天花板、窗戶倒影全歪了，引起熱議。

范范揮別網路逾5個月，IG更新速度在近2個月內漸趨頻繁，有網友稱她有事就躲起來、沒事就沒完沒了的Po，范范親上火線回應：「我之前也不是躲起來呀！我只是給自己時間反省檢討的機會。」

另因發福模樣引人注目，她坦言在這段期間胖了好多，日前分享居家健身照自我嘲笑，稱這輩子從沒被叫過「范胖胖」，網友留言讓她深受感動並有激勵效果，於是她決定重拾運動習慣，不忘以「懶散退散吧」替自己打氣。

搞笑的是2張踩飛輪照竟被網友抓包P圖，不僅出現天花板歪斜的狀況，連倒影中的窗框也都歪七扭八，顯見變胖的范范為了美美入鏡，免不了得靠P圖，遭網友調侃「這個室內設計師算是個人嗎」，另有人表示不反對P圖，但真的要特別注意背景，以免露餡。（點圖放大瀏覽）：

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而在她全面開放IG留言之後，湧入不少鼓勵、打氣的支持喊話，不過有酸民看不慣她的做法，表示「別再為了發你那張沒人要聽的專輯打這些做作的文字了可以嗎」，范范也不是省油的燈，親自回應：「我並不是一定要發行或為了這張專輯做宣傳，就算最後它沒有發行，我並不遺憾。」她說只是想在自己的地方分享給關心她的朋友，且只要這個世界的任何角落有人欣賞她的音樂，她就願意繼續唱歌。

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