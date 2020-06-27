BLACKPINK回歸MV將破億點撃　Jennie成功挑戰前衛「觸角染髮」

韓國女團BLACKPINK相隔一年兩個月再回歸，昨日（26日）推出新歌《How You Like That》，成績非常亮眼。MV推出未夠24小時，點撃率已突破6千5百萬次，是前作《Kill This Love》的兩倍以上，距離破億不遠，當中Jennie的前衛髮型也同時登上熱搜。

BLACKPINK 4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa昨日出席網上發布會，分享是次準備新歌的大小事。其中Jennie講到，這次大家都非常用心練習舞蹈，練到膝蓋都瘀青，需要靠化妝儘量遮住瘀青的部分。而MV推出後，BLACKPINK亦沒有令粉絲失望。除了旋律洗腦外，4人換足最少5個造型，其中Lisa和Jennie的髮型可說是最多變。

BLACKPINK推出新歌《How You Like That》，成績亮眼。（IG/@ BLACKPINKOFFICIAL）

這次Jennie大玩前衛的「觸角染髮」，消化力驚人！（IG/@jennierubyjane）

按圖睇Jennie如何駕馭「觸角染髮」：

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這次Jennie剪去一把長髮，意外地獲得大量好評，粉絲大讚她比以往成熟得多。Jennie更大膽挑戰前衛的「觸角染髮」，漂染瀏海至白金色，與深色的後髮造成大對比。「觸角染髮」早在西方國家非常流行，Dua Lipa和Kylie Jenner都已率先試過。直至最近韓國才掀起熱潮，Jennie當然要走在潮流尖端，粉絲亦驚嘆她的消化力。除了Jennie外，TWICE彩瑛也嘗試了同樣髮型，可是她選擇漂染瀏海至灰金色，相對較容易駕馭。

TWICE彩瑛的「觸角染髮」相對較容易駕馭。（IG/@twicechaeyoung）

點撃是次BLACKPINK回歸照：