BLACKPINK回歸MV將破億點撃　Jennie成功挑戰前衛「觸角染髮」

韓國女團BLACKPINK相隔一年兩個月再回歸,昨日(26日)推出新歌《How You Like That》,成績非常亮眼。MV推出未夠24小時,點撃率已突破6千5百萬次,是前作《Kill This Love》的兩倍以上,距離破億不遠,當中Jennie的前衛髮型也同時登上熱搜。