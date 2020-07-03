BLACKPINK私生活曝光？真人騷周六播出　揭4成員不為人知的另一面

近期最熱的話題莫過於韓國大勢女團BLACKPINK發行新曲〈How You Like That〉，並在上架YouTube的24小時內衝破了8000萬次點閱率，截至目前為止甚至已到達1.7億次的觀看人數。

BLACKPINK〈How You Like That〉MV精彩畫面逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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從出道開始就走時髦酷帥風格的BLACKPINK，在這次回歸之際創下新紀錄，新曲MV點閱率四天就達到了1.7億，2018年釋出的〈DDU-DU DDU-DU〉也同時衝破12億次的YouTube點閱率，四個90後年輕小女生稱霸YouTube排行榜，來勢洶洶。

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除了在亞洲造成轟動外，在歐美國家也不容小覷，跨刀Dua Lipa〈Kiss And Make Up〉單曲，Dua還大讚BLACKPINK「超級可愛」！其後在Lady Gaga《Chromatica》專輯中也受邀合作歌曲〈Sour Candy〉，並為了BLACKPINK在歌曲中加入韓文歌詞，跨越語言隔閡，聯手打造洗腦神曲。

Lady Gaga、BLACKPINK〈SOUR CANDY〉MV逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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除了與大咖們合作單曲外，BLACKPINK也在2019年參演了全美最大的音樂節 Coachella，成為首個登上的韓國女團，在歐美造成熱搜話題，魅力大爆發。

官網在這次新曲釋出後發佈最新消息，即將於7／4播出BLACKPINK真人秀《24／365 with BLACKPINK》首集，有別於以往總是火辣酷帥的形象，真人秀形象照四人皆以清秀淡雅的造型現身，風靡全球的大勢女團私下甜美可愛，四人四色，透過真人秀一探BLACKPINK的超級反差萌，反轉舞台魅力。

搶先圖看《24／365 with BLACKPINK》精彩畫面（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：大勢女團BLACKPINK真人秀即將開播，展現不同於舞台魅力的鄰家女孩面貌】