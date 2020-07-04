3日2夜｜女神陳婉衡封盤！　同健身型男談師生戀：佢事業有成！

陳婉衡（Alycia）一向都以健康性感形象示人，早期直接開班教做Gym，更吸引了一大班男粉絲報名捧場。日前（03/7）出席婚紗騷時穿着一套低胸白色婚紗出場，一瞬間就成為了全場焦點。她接受《香港01》訪問時，更大爆自己早已名花有主，拍拖數個月。

陳婉衡（Alycia）好靚吖！（葉志明攝）

陳婉衡（Alycia）說：「係我做Personal Trainer嘅時候識嘅，佢係我其中一個學生。（1 On 1？）係吖，一對一嘅。我本身都鍾意一啲做運動嘅男仔，同埋我哋有好多共同話題，所以好自己就一齊咗。」

陳婉衡（Alycia）Keep得好Fit。（IG@_alyciac）

陳婉衡（Alycia）形容男朋友是一個身型好Fit、事業有成的男性：「He's Fit, He's Good。」還甜笑着大讚他靚仔。她也就表示自己與男友年齡相差不大之餘，興趣還十分相似，十分夾。問到男朋友如何追到她，她回答：「佢冇追我㗎，我哋係好自己喺埋一齊。」並表示是有一天應約與他食飯後，就發現了他們有十分共同愛好，也同樣是「ABC」，小時候就出國留學。

陳婉衡（Alycia）穿起婚紗之餘，還可以隱約見到比堅尼印，非常性感。（葉志明攝）

男朋友怎樣開口追她？陳婉衡（Alycia）就形容他講得十分直接：「佢好直接！話：『So I Like You。』我就話：『Ok。』我都有啲Surprise（驚訝），之後就好快一齊咗。」所以話，要追「女神」最好就是直接表白！

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