早前大台節目《行山少女》陳婉衡(Alycia)連同謝芷倫(Jan)主持,一同挑戰難度極高的飛鵝山。無綫咪神之稱的Alycia擁有36E上圍,她在節目中身穿緊身運動服,展示玲瓏浮凸的身材,露出「馬甲線」的纖腰,然後在崎嶇的山路上攀山涉水,成功吸引網民眼球。身為健身教練的Alycia原來曾經試過體重達130磅!到底她是如何育成「馬甲線」呢?

陳婉衡(Alycia)與謝芷倫(Jan)主持節目,依然可見腹肌線條,令Jan都要穿外套遮掩一下。(無綫電視節目《行山少女截圖)

以前零運動?有百幾磅?脂肪變肌肉!

30歲的陳婉衡(Alycia)肌肉十分結實,不論是腹肌、手臂、蜜桃臀,都明顯是她努力運動的成果。Alycia平日除了分享自己火辣身材照之外,不時都分享健身運動的影片,以及腹肌自拍。早前疫情居家時,Alycia都在社交平台教授,如何簡簡單單在家中健身。大家絕對不能看小Alycia的體能,之前她挑戰「倒立着衫」,一個單手倒立就輕鬆過關!

原來高中時期的Alycia曾經有130多磅的體重,更加是一個零運動的人。她至16歲開始,就試過無數的方法節食減肥,跟過餐單,又試過減肥藥、減肥湯等等。不過到了最後,還是打回原型。

2009年的陳婉衡(Alycia)是如何變成今日的健美身型?(Instagram@_alyciac)

後來Alycia因為朋友而接觸瑜伽,慢慢就對運動產生了興趣。她更加學跳鋼管舞7年。她後來更加運動成癮,Alycia直言當運動變成一個習慣後,不做運動時就會很不舒服。在她壓力大的時候,就會做運動出一身汗,雖然會很累,不過感覺卻是很爽。Alycia後來更加考獲運動教練牌,成為星級導師。

如果你同2009零運動嘅我講話我會鍾意左運動,仲會考埋個健身教練牌,我一定話你痴線,冇可能。10年間真係有好大的轉變。未來10年繼續努力做更好嘅自己! 陳婉衡(Alycia)

馬甲線秘訣:腹部運動 +消脂!

「馬甲線」是很多女生夢寐以求的目標,簡直是平坦腹部的最高境界,完全沒有多餘的贅肉,方能突出肚臍兩側兩條直立的肌肉線。擁有23吋腰的Alycia,之前就成功挑戰「耳機線纏腰」,她坦言總體比例和外觀比起實際數字(英寸或磅)更為重要。( I feel like the overall proportion and outlook is more important than the actual number in inches or lbs.)

Alycia直言:「自己人生最瘦都好似冇低過23吋...」(Instagram@_alyciac)

當年零運動的Alycia,曾經體重130多磅!不過今日她蛻變成為十分熱愛運動的人,更加考獲運動教練牌,成為星級導師!即使之前疫情影響到健身室的運作,她依然在家運動,更加創立健身教學的Youtube頻道。Alycia之前就分享15分鐘訓練「馬甲線」的動作!

1.Russian Twist(30s)

首先坐在瑜伽墊上,腳微微彎曲,身體呈45度,雙手合十,利用腹部的肌肉發力轉身,將手貼到地上,左右重複動作,維持30秒。

陳婉衡(Alycia)經常進行腹部運動。(截圖於"AlyFit" 的Youtube頻道)

2.Crunches(30s)

首先躺在瑜伽墊上,腳微微彎曲,手抱頭。利用上腹的肌肉捲曲上身,留意不是整個人起來,只是上身微微上去。這組動作維持30秒。

陳婉衡(Alycia)指這個動作切勿上身升得太高。((截圖於"AlyFit" 的Youtube頻道)

*Rest(30s)

每做兩組動作後,就要休息30秒。

3.Leg rais 4-0-1-0(30s)

首先躺在瑜伽墊上,利用腹部的肌肉舉起雙腳,再放下。以1秒時間舉起雙腳,再用4秒的時間放下。留意腳部放下時,不要接觸地面,保持懸空,有助訓練下腹。這組動作維持30秒。

陳婉衡(Alycia)表示要注意腳升起和下降的節奏。((截圖於"AlyFit" 的Youtube頻道)

4.Half windwipers(30s)

首先躺在瑜伽墊上,眼望上方,雙手打開以平衡上身,雙腳彎曲至90度。利用腹的肌肉,將雙腳接觸兩側地面。左右重複動作,維持30秒。

陳婉衡(Alycia)指上身要保持平衡,面向天花。(截圖於"AlyFit" 的Youtube頻道)

*Rest(30s)

每做兩組動作後,就要休息30秒。

5.High Plank Shoulder Tap(30s)

首先雙手垂直,做一個直板平板支撐動作,雙腳伸直,腹部用力。然後左手觸摸右肩,再右手觸摸左肩。留意肩膀、臀部及雙腳都是連一直線,要注意臀部不要過高或過低。維持30秒。

陳婉衡(Alycia)提醒全身要保持一直線。(截圖於"AlyFit" 的Youtube頻道)

6.Plank Toe Tap(30s)

首先雙手手肘緊貼地板,雙腳伸直,腹部用力,做一個平板支撐動作。然後將左腳伸向左邊踏一步,再返回。又到右腳伸向左邊踏一步,再返回。左右腳輪流重複動作,維持30秒。

陳婉衡(Alycia)的影片教學都會給予充分的休息時間,十分合適初學者。(截圖於"AlyFit" 的Youtube頻道)

*Rest(1 min)

完成以上6組動作,就可休息1分鐘。這樣為之一套動作。

Alycia表示以上一套的動作需要重複三次,總共15分鐘就能收緊腹部肌肉,訓練馬甲線。運動沒有影響她的上圍收細,完美地瘦身不瘦胸,真的令人羨慕!而這個亦是她做健身的一個原因。她直言即使平日有多努力腹部運動,如果腰上仍然有一層的脂肪,都未能鍛鍊出馬甲線及腹肌的線條。所以她一有時間就會進行高強度間歇訓練,有效減脂。因此她特別推介這一套加強腹部訓練的運動,難度相對較低,卻能締造完美腰線。

陳婉衡(Alycia)十分注重整體的線條,方能鍛鍊S型身材,一直進行透過針對性的訓練,讓臀部結實翹起,同時腰部幼得來都保持結實。減脂之下,又不失肌肉線條操練!很多女生可能對於運動十分抗拒,從前的Alycia都是一樣。不過直至她長大,終於享受做運動的過程及喜悅。運動不是一份功課,而是一種習慣,是一個只要付出就有回報的事。運動的好處,都是一生受益。

