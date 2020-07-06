宋智孝中學已引大批同學朝聖　新劇《我們，愛過嗎》幕後照公開

宋智孝有份主演的新劇《我們，愛過嗎》將於後天（8日）開播，由於是她相隔兩年的回歸作，因此劇迷都非常期待。今天宋智孝所屬公司公開了劇集海報的拍攝花絮照，女神不老的童顏美貌再一次震驚網民。

宋智孝於《我們，愛過嗎》中飾演獨守空房14年的單親媽媽，一次過遇上四個男人，包括神秘主義的明星作家孫浩俊、吝嗇又出色的「國民男友」宋鍾鎬、年輕又使人心動體育老師具子成，以及可怕又性感的「高利貸界的羅賓漢」金敏俊，並展開一段浪漫而有趣的五角關係。要一次過與4位男藝員對戲，宋智孝少一點經驗都控制不住場面！

將39歲的宋智孝美到不得了，充滿女人味。（Creative group ING）

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近日公司公開大量花絮照，換上多條碎花裙的宋智孝散發濃烈的女人味。即使近鏡也完全看不出今年宋智孝將39歲，零毛孔的好膚質就連女生都羨慕。宋智孝一直是「母胎美女」，更不時素顏出鏡，自然不做作吸引大批粉絲。有指宋智孝中學時期已非常出名，由於外貌清秀，所以會引來全校學生排隊「朝聖」，可見宋智孝由小到大都相當受歡迎。

宋智孝中學同學爆料，當時女神已憑一張清秀臉，吸引不少學生排隊「朝聖」。（網上圖片）

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