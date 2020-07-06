AOA爆霸凌事件後取消活動　雪炫與智珉最老友被罵得最勁

韓國女團AOA前成員珉娥於上周在Instagram連環爆料，指10年一直遭受隊長智珉的欺凌而患上憂鬱症，甚至因此多次割脈自殺，霸凌事件引起全韓轟動。智珉的所屬公司FNC娛樂於上周五深夜發聲明，宣布智珉退出AOA兼無限期中斷所有演藝活動，雖然AOA剩下的四位成員雪炫、澯美、惠晶及酉奈理應不受事件影響，但外界認為醜聞一浪接一浪的AOA應已名存實亡。

珉娥（右）指10年一直遭受隊長智珉（左）的欺凌而患上憂鬱症。（mydaily）

去年退團的前成員珉娥（右二）日前在IG連續貼出幾篇千字字，表示10年一直遭受隊長智珉（右三）的欺凌而患上憂鬱症，甚至因此多次割脈自殺。（網上圖片）

AOA原先有份參與9月26日舉行的「Wonder Woman Festival」慶典，而主辦方早於上月宣布演出陣容，不過在霸凌事件爆出後，大會今日（6日）突然宣布AOA不會出席，似乎因為事件而避風頭。FNC娛樂方面表示：「與主辨方商討後決定不參與活動，已獲得主辨方的諒解。」

（網上圖片）

智珉（中）退團後，AOA只剩下澯美、雪炫、惠晶及酉奈四位成員。（Instagram：@sh_9513）

除了珉娥慘遭智珉欺凌之外，2017年退出AOA的主唱草娥，當時表示因為受失眠跟憂鬱症困擾，正在接受藥物治療而退團。不過，後來爆出草娥亦同樣曾被智珉欺凌，手機和錢包等物件曾多次被智珉故意藏起來，即使草娥表明不喜歡這樣，但智珉還是繼續這樣做，讓草娥不勝其擾。

草娥於2017年退出AOA。（VCG）

2012年出道的AOA本是女子樂隊，後來因應市場需求開始性感舞蹈表演才真正受到矚目。原本擔任鼓手的有慶，因為風格不合在2016年宣佈退出。直到在珉娥霸凌事件開始延燒後，有慶亦在IG發文，疑似暗示自己曾遭欺凌：「說實話，那時候的我看起來都一樣。我不能夠忘記那些旁觀者的眼神……我想消除內心的痛楚，但我不會放棄，為了我所愛的人，直到我看到光明的一天。就像昨天聽的歌曲歌詞一樣，要再次戰勝一切。」

（Instagram：@youkyung）

霸凌事件在10年裏面不但未有平息，反而日益嚴重，網民認為AOA的所屬公司和隊員都需要負一部份的責任，而其中AOA的人氣成員雪炫則被罵得最勁。事關雪炫本來與智珉的關係最好最老友，網民認為雪炫沒可能不知道智珉一直欺凌其他團員，不但沒有阻止對方的惡行，更為了友情默不作聲，間接助長智珉的欺凌行為。

AOA雪炫出道初時的外貌已非常超齡。（Naver）

雪炫本來與智珉的關係最好最老友。（網上圖片）

雪炫和智珉有友誼戒指。（Instagram：@sh_9513）