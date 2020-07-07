收視滯後報告｜《飛虎之雷霆極戰》破紀錄　《開心速遞》半年最低

收視滯後報告又再出爐，今次日期是6月22日至6月28日。今次報告的重點，當然是《飛虎之雷霆極戰》的最終收視，今次最後五集的收視是26.9點，創下劇集第二低的紀錄，但劇集依然打破了一個紀錄，但是否值得開心呢？

《飛虎之雷霆極戰》今次的收視是26.9點，全劇總收視是27.4點，在2020年暫時只排在第五的位置，而全劇平均收視27.4點，暫列2020年二線劇集（九點半播放）收視第二位，的確是打破了紀錄，但是否值得開心呢？始終TVB在疫情放緩後，三線劇集收視下跌得很快，在經歷一段高潮後，如果維持而不跌才是TVB現正需要面對的問題，要開心還來得太早。

《飛虎之雷霆極戰》收視尚可接受，始終在網上一早可以睇晒全套。（劇照）

即睇2020暫時收視排行榜：

+ 4 + 3 + 2

《那些我愛過的人》今次錄得26.8點，比起上一次下跌少0.7點，算是可以接受的上落，至於《愛•回家之開心速遞》就比較慘，只有24.7點，比上星期下跌了1.2點，而且對上一次只有24點已經是1月20日至1月26日的時候，已經接近半年前，星期六日的收視也跌至22.6和24.2點，絕對是一個大難關！

蘇姐（馬海倫飾）個妝好令人驚艷。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

+ 18 + 17 + 16

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.7點，最高收視周二(23日)晚25.9點。《那些我愛過的人》周一至五平均26.8點，最高收視周二(23日)晚28.3點。《飛虎之雷霆極戰》周一至五平均26.9點，最高收視周二(23日)晚27.8點，周五晚(26日)大結局27.2點，全劇平均收視27.4點,暫列2020年二線劇集收視第二位(第一位《大醬園》27.7點)。《天涯俠醫》周一至五平均6.0點，最高收視周四(25日)晚6.5點。

即睇詳細收視報告：

同場加映：【那些我愛過的人】蘇皓兒憑劇集爆紅 曬水着相4小時吸逾萬like