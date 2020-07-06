晚吹｜主持詹朗林爆車禍離世女歌手靈異事︰想話畀我哋聽佢返咗嚟

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到唱歌老師兼有「陰陽眼」的高靈人士Josie上節目分享，不過主持之一的JJ講到的親身經歷就反而引起網民討論。

JJ分享的故事引起網民討論。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

JJ講到自己也有一個關於錄音室的靈異經歷，他指故事是關於他的一個師妹，她是歌手，數年前因為交通意外離世，當時他們全部學生也很不開心。事隔一年後，日期大概是在她的死忌前後，JJ心血來潮想錄一首師妹的歌曲Cover。當時老師在彈奏，後來老師要出外講電話，就剩下他一人在錄音室唱歌，「唱唱吓我突然覺得好凍，凍到係起晒雞皮，我頭上面盞燈開始閃。」

不少網民猜測JJ指的師妹是Sita。（Instagram@sita_chan310）

唱完後，JJ本想通知維修師傅，不過當他一站起來，燈就不閃了，「我行返出班房，一路行，行到前面盞燈，前面盞燈就閃，再行到前面盞燈就閃，我唔知點解個下我係喊咗出嚟。（阿妹︰即係你覺得佢係陪伴住你？）係，我嗰下唔知點解好激動。」JJ當時也有叫師妹的名字，問︰「你係咪喺度？」平伏了後，他跟老師講不唱了，下次再錄，他就離開了錄音室。回到錄音室的老師後來致電JJ，問他有沒有動過儀器，他指自己沒有，原來老師指所有機器都關了，但機器的開關不是普通的按鈕，而是錄音室那種需要向上向下拉的。JJ又說︰「但係我哋知道係師妹百厭，想話畀我哋聽，佢返咗。」有不少網民在片段下留言寫道，估他指的是2013年因車禍離世的歌手陳僖儀（Sita）。

JJ分享跟錄音室有關的故事。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

而Josie分享的一次恐怖經歷，更有圖片見到有「東西」在她頭上，主持指狀似狐狸，點擊下圖看她的分享和看看「出事」的圖片︰