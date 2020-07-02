乘風破浪的姐姐｜黃曉明騷舞技勁老尷　網民︰跳出老年disco感覺

由黃曉明主持的內地真人騷《乘風破浪的姐姐》近期熱爆網絡。日前，他在微博曬出一段自己跳節目主題曲《無價之姐》的片段，引起一片討論。

雖然黃曉明好落力跳，不過粉絲們就拿他生硬的動作開玩笑！（微博截圖@黃曉明）

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黃曉明在微博貼了一段他跳出《乘風破浪的姐姐》主題曲《無價之姐》的片段，歌曲由李宇春主唱。他留言寫上︰「還是鼓起勇氣逼自己一把學會了這支舞蹈，我一個不會跳舞的人也算是把這支舞磕下來了。姐姐們那麼努力地練習，在乘風破浪的路上更沒有什麼可懼怕的！離一公舞台播出還有不到一小時了，請盡情綻放吧！」只見他由一開始完全跟不上音樂節拍，到第N次嘗試終於可以跳完，雖然看上去依然有點僵硬，不過勇氣可嘉。

黃曉明近日主持的節目《乘風破浪的姐姐》非常受網民歡迎。（微博圖片@黃曉明）

網民大讚黃曉明跳得「不錯」、「曉明太可愛了」，但更多人表示感到有點詼諧和尷尬，紛紛留言︰「有空讓我們正正教教你跳舞吧」、「哥你好僵硬」、「哥無價之姐被你跳出了老年disco的感覺」、「哈哈哈笑死我了」、「哈哈哈跳舞你還是算了吧，咱們好好唱歌就行了」，非常搞笑。

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