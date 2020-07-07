于正以金字塔尖的人解釋明星片酬高：一般幾萬塊打包拍三四個月

內地編劇兼製作人于正向來喜歡對熱門話題發表見解。上個月30號，有網友曝光內地「鼎龍文化股份有限公司」年報，推算出周冬雨拍攝劇集《幕後之王》的片酬疑似高達1.09億，加之該劇的口碑與收視都差強人意，因此在網上掀起波瀾，遭到大量網友狠批。

周冬雨在劇集中的表現遠不如電影。（微博@電視劇幕後之王）

今日（7日），于正在微博寫到：「很多人都來噴明星高片酬，但那是金字塔尖的人啊。大部分演員哪有那麼多錢？一般也就幾萬塊打包拍三四個月，然後經紀公司抽成，交稅，就剩個幾千塊生活。」更表明自己不喜歡演員高片酬，所以才一直用新人，他以之前綜藝節目《演技派》中的學生為例，指其上個古裝戲四個月，共10萬片酬，公司抽成、交稅以及平台分約後，到手2萬，平均月收入5000，還要在北京租房，感嘆相當困難。

于正發表的全文。（微博截圖）

不過，于正的這一番說話似乎都是為了宣傳自己的新劇與新人，網友對於他的解釋並不買賬，紛紛揶揄道：「王傳君可不是塔尖上的人，可是人家最窮的時候卡裡只有100萬」、「您最近待業狀態？？？轉行微博寫手」、「叫你閉嘴你怎麼就聽不懂呢」等。